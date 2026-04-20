Μαρκοϊσβίλι: «Είμαστε το αουτσάιντερ, θα παλέψουμε μέχρι τέλους»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα play in της Euroleague στάθηκε

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το να παίζεις με οκτώ παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών.

Και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας το Σάββατο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς.

Θα είμαστε το αουτσάιντερ ωστόσο γνωρίζουμε επίσης πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».