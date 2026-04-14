Ομπράντοβιτς: «Έχουμε αρκετούς λόγους να πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε στη Μαδρίτη»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για τη «μάχη» του Ερυθρού Αστέρα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (16/4, 21:45) και τόνισε πως η ομάδα του έχει αρκετούς λόγους να πιστεύει πως μπορεί να τα καταφέρει επί ισπανικού εδάφους.

Αναλυτικά όσα τόνισε:

Για το ματς με τους Μαδριλένους: «Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ηρεμία. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που φέτος έχει χάσει μόνο μία φορά στην έδρα της, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει κερδίσει εκεί μόνο μία φορά στην ιστορία του και μάλιστα σε ένα αδιάφορο παιχνίδι. Έχουμε αρκετούς λόγους να πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε εκεί, γιατί απέναντι σε όλες τις ομάδες έχουμε παίξει ισότιμα εκτός έδρας. Επίσης, έχουμε και τη νίκη στο Βελιγράδι που πετύχαμε στο πρώτο μέρος της σεζόν. Είδαμε ότι μπορούμε, έχουμε κάποιες αλλαγές στο ρόστερ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά θέλουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση και την είσοδο στα πλέι οφ. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε ήδη για μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και οι διακυμάνσεις στα αποτελέσματα είναι φυσιολογικές, αλλά πρόκειται ξεκάθαρα για μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Έχουμε αρκετές ομάδες κάτω από εμάς που θεωρούνταν ότι θα ήταν πιο ψηλά, οπότε η σεζόν είναι επιτυχημένη».

Για το μπάσκετ της ισπανικής ομάδας: «Παίζουν καλό ομαδικό μπάσκετ. Ο βασικός τους σταρ είναι ο Φακούντο Καμπάτσο ως κύριος δημιουργός, ενώ στο ποστ κυριαρχούν οι Γκάμπριελ Ντεκ, Τρέι Λάιλς και Μάριο Χεζόνια. Πρέπει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο φυσικής δύναμης με τον Ταβάρες, που αποτελεί απειλή τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Επίσης, να έχουμε καθαρό μυαλό, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται μέσα από την εμπειρία».