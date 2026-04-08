ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των τελικών με την Μπιλμπάο

O ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο σε διπλό τελικό για το FIBA Europe Cup, μετά την σπουδαία πρόκρισή του επί της Μούρθια.

Ο ΠΑΟΚ το έκανε ξανά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» γνώρισε γλυκιά ήττα από την Μούρθια στην Ισπανία με 89-85, και προκρίθηκε στον τελικό του Europe Cup για δεύτερη διαδοχική χρονιά, καθώς στον πρώτο αγώνα της Θεσσαλονίκης είχε πάρει την νίκη με 79-73.

Οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν και φέτος την Μπιλμπάο, σε μια άτυπη ρεβάνς της περυσινής τους μονομαχίας με νικητές τους Ισπανούς.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο «Παλατάκι» στις 22 Απριλίου, με τον δεύτερο τελικό να πραγματοποιείται στην Ισπανία μία εβδομάδα μετά (29/4). Πέρυσι είχε συμβεί το αντίθετο, με τον ΠΑΟΚ να δίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας.

Η Μπιλμπάο απέκλεισε την Σζομπαθέλι με δύο νίκες, κερδίζοντάς την και στην Ισπανία με 95-88, έχοντας σε καλή βραδιά τους Μέλβιν Πάντζαρ με 15 πόντους, Μάρτιν Κράμπελ με 16 πόντους και Λουκ Πετράσεκ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των τελικών: