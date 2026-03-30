Χωρίς Ντόντσιτς και Σμαρτ κόντρα στους Ουίζαρντς οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα παραταχθούν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (31/3, 05:00). Οι «Λιμνάνθρωποι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί του ματς και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους.

Όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Λούκα Ντόντσιτς (τιμωρημένος), τον Μάρκους Σμαρτ (πρόβλημα στον δεξιό αστράγαλο) και τον Αντού Τιέρο (πρόβλημα στο αριστερό γόνατο).

Αυτό θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που θα χάσει ο Σμαρτ και το τρίτο που θα χάσει ο Τιέρο. Φυσικά, με την regular season να πλησιάζει στο τέλος της, οι Λέικερς ελπίζουν πως σύντομα θα έχουν ξανά όλους τους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους.