Μάτζικ και Κινγκς μονομάχησαν μεταξύ τους με την ομάδα του Ορλάντο να παίρνει τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα και να αφήνει με την όρεξη τον αντίπαλο της.

Ορλάντο Μάτζικ και Σακραμέντο Κινγκς μπήκαν με φόρα στο πρώτο δωδεκάλεπτο και έδωσαν μάχη στην επίθεση, με τους πρώτους να παίρνουν ένα προβάδισμα εννέα πόντων (39-30).

Ο ρυθμός στην δεύτερη περίοδο κατέβηκε, όπως και η διαφορά, με τους Κινγκς να εκμεταλλεύονται την αστοχία του αντιπάλου και να μειώσουν στους έξι πόντους (66-59), πριν το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι στο ίδιο επίπεδο σκοραρίσματος, κάτι που δεν άφηνε περιθώρια σε καμία να φύγει μπροστά.

Οι διαφορές λύθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα του τέταρτου δωδεκαλεπτου, όταν ο Σαγκς έβαλε ένα καθοριστικό τρίποντο και μετέπειτα ο Μπέιν ευστοχησε σε ένα ζευγάρι βολών, με τους Μάτζικ να παίρνουν τη νίκη με 121-117.