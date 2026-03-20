Μία αγωνιστική στον Φουρνιέ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Στα μαλακά έπεσε ο Εβάν Φουρνιέ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και όχι για απόπειρα βιαιοπραγίας, κάτι που σημαίνει ότι χάνει το επόμενο ματς πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, που είναι με τον Παναθηναϊκό.

Χωρίς τον Γάλλο άσο θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Δευτέρα (30/3), καθώς ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τον Φουρνιέ με μία αγωνιστική και με 1.800 ευρώ πρόστιμο για όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Έδειξε επιείκεια ο αθλητικός δικαστής, καθώς δεν χαρακτήρισε απόπειρα βιαιοπραγίας την επίθεση που έκανε σε φίλαθλοι του Πανιωνίου, καθώς εκτίμησε ότι αν ήθελε θα μπορούσε να προσπαθήσει να βιαιοπραγήσει εναντίον του νωρίτερα, κάτι που δεν έπραξε, σύμφωνα με την σχετική απόφαση.

Μάλιστα, στην απόφαση επισημαίνει ότι ο εν λόγω φίλαθλος δεν ύψωσε το μεσαίο του δάκτυλο όπως ισχυρίστηκε ο Φουρνιέ, αλλά τους δύο δείκτες του, διαμαρτυρόμενος ότι ο Φουρνιέ έχει απευθυνθεί δις προς το μέρος των φιλάθλων στην courtside με απρεπείς εκφράσεις, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.

«Η ανωτέρω πράξη συνιστά απόκλιση από τη συνήθη συμπεριφορά του μέσου καλόπιστου αθλητή. Καθώς τυγχάνει επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, καλείται και αναμένεται να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, και να τηρήσει απαρεγκλίτως τους κανόνες του ευ αγωνίζεσθαι, ακόμα και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η εκδήλωση ανάρμοστης συμπεριφοράς εις βάρος του από έτερο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα και επομένως, ο ισχυρισμός ότι στην πράξη του αυτή ωθήθηκε από προηγουμένη ανάρμοστη συμπεριφορά, θα πρέπει να απορριφθεί», αναφέρει η απόφαση.

Διαβάστε ακόμα:

«Δυσφήμισε το άθλημα ο Μπαρτζώκας» και τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο