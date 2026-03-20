«Δυσφήμισε το άθλημα ο Μπαρτζώκας» και τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο

Με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, καθώς "δυσφήμισε το άθλημα", σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Πρόστιμο και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός...

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε λεκτική αντιπαράθεση με φίλαθλο των Νεοσμυρνιωτών, απευθύνοντάς του τη φράση "Αν έχεις κάτι να μου πεις, έλα να μου το πεις έξω μπροστά στο πρόσωπό μου".

Σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή, παρά τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον του έμπειρου προπονητή "όφειλε εκ της θέσεώς του να τηρεί τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και το γεγονός ότι μερίδα των οπαδών προέβαιναν σε απρεπείς χειρονομίες και χαρακτηρισμούς σε βάρος του, δεν μπορεί να αναιρέσει την ευθύνη του. Ως εκ τολύτου η ως άνω συμπεριφορά του δεύτερου εγκαλούμενου συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος".

Η ποινή που τελικά του επιβλήθηκε ήταν πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Ακόμη στην ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβλήθηκε "αυστηρη έγγραφη επίπληξη" και πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ συνολικά για τα πειθαρχικά αδικήματα των Φουρνιέ και Μπαρτζώκα.