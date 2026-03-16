Iστορικός ΝτεΡόζαν: Ο γηραιότερος παίκτης στο ΝΒΑ με 40+ πόντους και 10+ ασίστ

Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ασίστ σε έναν αγώνα ΝΒΑ.

Αξέχαστο θα μείνει το χθεσινό βράδυ στον Ντεμάρ ΝτεΡόζαν. Ο παίκτης των Κινγκς έγραψε ιστορία με την χθεσινή του εμφάνιση στην αναμέτρηση του Σακραμέντο με τους Γιούτα Τζαζ.

Ο έμπειρος σταρ των Κινγκς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους και 11 ασίστ, σημειώνοντας την κορυφαία φετινή του επίδοση και καταγράφοντας παράλληλα ένα ιστορικό επίτευγμα.

Σε ηλικία 36 ετών και 220 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ασίστ σε έναν αγώνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει νωρίτερα στη σεζόν ο Τζέιμς Χάρντεν.