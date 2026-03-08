Xωρίς Ιφί αλλά με «καυτό» Ρόντεν το διπλό της Παρί πριν τον Ολυμπιακό

Η Παρί έπαιζε χωρίς τον ηγέτη της, τον Ναντίρ Ιφί, όμως κατάφερε να πάρει το διπλό στην έδρα της Λιμόζ (80-86) και να διατηρηθεί στη 2η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος και στο κυνήγι της πρωτοπόρου Μονακό.

Ο Ιφί έμεινε εκτός αποστολής, όμως ο Τζάρεντ Ρόντεν φρόντισε να γεμίσει το κενό του, καθώς τελείωσε το ματς με 27 πόντους και 5/12 τρίποντα, οδηγώντας την Παρί στη νίκη και πλέον στο ρεκόρ του 16-5, ενώ η Μονακό βρίσκεται σταθερά πρώτη (18-2).

Πέραν του Ρόντεν, διψήφιοι στο σκοράρισμα ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 14 πόντους και ο Σεμπαστιάν Ερέρα, με την ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τρίτη (10/3) τον Ολυμπιακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Για τη Λιμόζ, που έπεσε στο 7-14 και στην 13η θέση, από 12 πόντους είχαν οι Ινβερνίτσι, Μέισον και Ουέρ.

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 44-49, 66-66, 80-86