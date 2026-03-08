Lakers' Corner: Ξέσπασαν στους Πέισερς με… όργια του Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβεβαίωσαν τον ρόλο του φαβορί κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς και πήραν μία άνετη νίκη (128-117), με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει για ακόμη μία φορά… όργια.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Οι «Λιμνάνθρωποι» αντιμετώπισαν τους Ιντιάνα Πέισερς, κυριάρχησαν και πήραν μία άνετη νίκη με 128-117. Έτσι, οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 38-25, είναι έκτοι στην δυτική περιφέρεια και έχουν μπροστά τους τους Ντένβερ Νάγκετς με ρεκόρ 39-25 στην πέμπτη θέση.

Ο Ντόντσιτς συνεχίζει να… κάνει πλάκα στο ΝΒΑ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς, σε αντίθεση με το ματς κόντρα στους Νάγκετς, μπήκαν δυνατά στον αγώνα κόντρα στους Πέισειρς. Φυσικά, ο «μαέστρος» δεν ήταν άλλος από τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος αστέρας ευστόχησε σε 5/5 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και μετά από 12 λεπτά είχε ήδη 22 πόντους. Στο δεύτερο 12λεπτο αγωνίστηκε λιγότερο (7:41) και είχε 7 πόντους, ενώ στην τρίτη πέτυχε άλλους 15 και έφτασε τους 44 πόντους σε 31:41 στο παρκέ. Όπως ήταν λογικό, στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν αγωνίστηκε και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ τον προφύλαξε ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο «Luka Magic» για ακόμη μία φορά απέδειξε πως είναι ο κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ και ότι μπορεί να σκοράρει με… κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Φυσικά, αυτή την μοναδική του ικανότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι Λέικερς το καλοκαίρι, όταν θα «χτίσουν» γύρω του το ρόστερ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Μάρκους Σμαρτ: 11 πόντοι (4/6 σουτ, 3/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη σε 28:46.

Marcus Smart vs Pacers

-11PTS

-3REB

-3AST pic.twitter.com/oy7xIZafdZ — Laker Performances (@LALPerformance) March 7, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 13 πόντοι (5/8 σουτ, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 23:11.

Τζάκσον Χέιζ: 9 πόντοι (3/6 σουτ, 3/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:21.

Jaxson Hayes vs Pacers:

-9PTS

-4REB

-2AST pic.twitter.com/LywFOgUNpi — Laker Performances (@LALPerformance) March 7, 2026

Όστιν Ριβς: 19 πόντοι (6/14 σουτ, 1/4 τρίποντα, 6/7 σουτ), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 λάθη σε 28:35.

Λούκα Ντόντσιτς: 44 πόντοι (14/25 σουτ, 7/14 τρίποντα, 9/10 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 31:41.

Luka Doncic vs Pacers (3 Quarters):

- 44 Points

- 9 Rebounds

- 5 Assists

- 5 Stocks pic.twitter.com/BDVLKoMEVD — Laker Performances (@LALPerformance) March 7, 2026

Λουκ Κενάρντ: 15 πόντοι (6/9 σουτ, 3/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26:43.

Luke Kennard vs Pacers:

- 15 Points

- 7 Rebounds

- 83.3 TS% pic.twitter.com/nFpKHc80Wp — Laker Performances (@LALPerformance) March 7, 2026

Ντριού Τίμι: 4 πόντοι (2/2 σουτ), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 22:39.

Τζέικ ΛαΡάβια: 8 πόντοι (3/7 σουτ, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 15:53.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 πόντοι (1/4 σουτ, 0/1 τρίποντο), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21:07.

Μπρόνι Τζέιμς: Μηδενική στατιστική σε 4:58.

Ντάλτον Κνεκτ: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 3:42.

Κόμπε Μπάφκιν: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/2 τρίποντα) και 1 ασίστ 3:42.

Κρις Μάνιον: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 2 ριμπάουντ σε 3:42.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 128 πόντοι (46/98 σουτ - 46,9%, 8/35 τρίποντα - 22,9%, 17/24 βολές - 70,8%), 40 ριμπάουντ, 33 ασίστ, 10 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 7 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λεμπρόν Τζέιμς, ΝτεΆντρε Έιτον, Μαξ Κλέμπερ και Νικ Σμιθ Τζούνιορ.

Οι Λέικερς συνεχίζουν να έχουν εντός έδρας αναμετρήσεις, καθώς θα υποδεχθούν στην συνέχεια τους Νιού Γιόρκ Νικς (8/3, 21:30) και μετά ακολουθεί το ματς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (11/3, 05:00).