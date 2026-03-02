Καλοκαίρι αποφάσεων για τη Βίρτους: «Κρίνεται το μέλλον των Ιβάνοβιτς, Έντουαρντς και Παγιόλα»

Καλοκαίρι αποφάσεων είναι αυτό που έρχεται στη Βίρτους, με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να μην είναι σίγουρος για τη νέα σεζόν και την ιταλική ομάδα να έχει και συμβόλαια παικτών που λήγουν.

Όπως αναφέρει το «basketnews», το συμβόλαιο του Μαυροβούνιο τεχνικού με τη Βίρτους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με τον Ιβάνοβιτς να ζητά περισσότερες από τις 300.000 ευρώ που εισπράττει φέτος και τον Μάσιμο Ζανέτι, ιδιοκτήτη της ομάδας, να καλείται να αποφασίσει.

Στο ίδιο κάδρο είναι και το μεγάλο αστέρι της Βίρτους, Κάρσεν Έντουαρντς, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της περιόδου και επίσης θα πρέπει να φανεί αν θα συνεχίσει ή θα αποχωρήσει από την ιταλική ομάδα.

Και το συμβόλαιο του Αλεσάντρο Παγιόλα είναι στον «αέρα», με τις Ρεάλ, Εφές και Μπάγερν ήδη να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Παράλληλα αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν και για το μέλλον των Μουχάμετ Ντιούφ, Ντάνιελ Χάκετ, Νικόλα Ακέλε, Σαλιού Νιανγκ και Ματ Μόργκαν.