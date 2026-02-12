Μωραΐτης: «Στο Allwyn Final 8 θα προχωρήσουμε βήμα βήμα»

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή του Ηρακλή σε προημιτελικούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, ο «γηραιός» εφέτος θα είναι παρών στο Allwyn Final 8 όπου στην αναμέτρηση με την Μύκονο θα διεκδικήσει το εισιτήριο της πρόκρισης στους ημιτελικούς.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης μίλησε για τους στόχους της ομάδας του στη διοργάνωση, αλλά και το κίνητρό της στον προημιτελικό αγώνα της 18ης Φεβρουαρίου.

– Ποιος είναι ο στόχος σας στο Allwyn Final 8;

«Βασικός μας στόχος είναι να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε έναν επιπλέον κίνητρο για να κατακτήσουμε τη νίκη στον προημιτελικό, γιατί χάσαμε δύο φορές φέτος στη GBL από τη Μύκονο».

– Τι είναι αυτό που περιμένετε από την πρώτη σας αναμέτρηση στους προημιτελικούς;

«Είναι μια διοργάνωση με νοκ-άουτ αγώνες. Θέλουμε να δείξουμε σοβαρότητα, συνέπεια, μαχητικότητα και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα».

– Πιστεύετε ότι πλέον μπορούμε να λέμε ότι είναι γιορτή η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων;

«Η παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων δίνει μια άλλη εικόνα και αίγλη στη διοργάνωση. Αυτό είναι το μπάσκετ, που θέλουμε. Ανταγωνισμό μέσα στο παρκέ και σεβασμό και φίλαθλη ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα για το άθλημα συνολικά και ανυπομονούμε για την έναρξη του Final 8 του Κυπέλλου».