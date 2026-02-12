H βόμβα Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις προκάλεσε πάταγο σε όλη την Ευρώπη (pics)

Όπως είναι φυσικό η είδηση της υπογραφής του MVP του περσινού Final Four της Euroleague, προκάλεσε πάταγο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «βόμβα» μεγατώνων.
Από την Τουρκία και το Ισραήλ, μέχρι την Σερβία, την Ιταλία και την Ισπανία, διάφορα σάιτ και δημοσιογράφοι έχουν πρώτο θέμα την μεταγραφή του Αμερικανού φόργουορντ στο Τριφύλλι.
🚨 BREAKING:— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 12, 2026
NIGEL HAYES-DAVIS is signing with PANATHINAIKOS until 2028 pic.twitter.com/dWV68UKUfW
Gotova saga: Nigel Hayes-Davis se vratio u Evroliguhttps://t.co/uslTXev93G— Basketball Sphere (@bsphere_rs) February 12, 2026
BREAKING:— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 12, 2026
Dimitris Giannakopoulos announces on Instagram that Nigel Hayes-Davis is signing with Panathinaikos Athens for 2.5 years. pic.twitter.com/enqyWEy7mx
BREAKING: Nigel Hayes-Davis signed a 2.5 year deal with Panathinaikos 💣 https://t.co/j2ICztQDEq— Flouter (@FlouterNET) February 12, 2026
TERMINA EL SERIAL NIGEL HAYES-DAVIS ☘️— Gerard Solé (@gsole14) February 12, 2026
Es la guinda al proyecto de PANATHINAIKOS. Año muy especial para los griegos con la Final Four en Atenas.
Contrato hasta 2028 ha anunciado ya Dimitris Giannakopoulos, propietario de la entidad helena. https://t.co/PSkbl2fBE8
🚨 | SON DAKİKA— Fener Hoops (@FenerHoopsTr) February 12, 2026
Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'ta!
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Nigel Hayes-Davis ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. pic.twitter.com/34cvdt7l1M
Nigel Hayes-Davis ha deciso il ritorno in EuroLega: è fatta con il Panathinaikos! Ricchissimo contratto pluriennale per l'ex MVP https://t.co/l60v2Urs4A pic.twitter.com/Y073f1ymYv— Basketinside.com (@basketinside360) February 12, 2026