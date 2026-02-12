H βόμβα Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις προκάλεσε πάταγο σε όλη την Ευρώπη (pics)

Όπως είναι φυσικό η είδηση της υπογραφής του MVP του περσινού Final Four της Euroleague, προκάλεσε πάταγο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «βόμβα» μεγατώνων.

Από την Τουρκία και το Ισραήλ, μέχρι την Σερβία, την Ιταλία και την Ισπανία, διάφορα σάιτ και δημοσιογράφοι έχουν πρώτο θέμα την μεταγραφή του Αμερικανού φόργουορντ στο Τριφύλλι.

🚨 BREAKING: NIGEL HAYES-DAVIS is signing with PANATHINAIKOS until 2028 pic.twitter.com/dWV68UKUfW

Gotova saga: Nigel Hayes-Davis se vratio u Evroligu https://t.co/uslTXev93G

TERMINA EL SERIAL NIGEL HAYES-DAVIS ☘️



Es la guinda al proyecto de PANATHINAIKOS. Año muy especial para los griegos con la Final Four en Atenas.



Contrato hasta 2028 ha anunciado ya Dimitris Giannakopoulos, propietario de la entidad helena. https://t.co/PSkbl2fBE8