Ουόριορς: Δύο παίκτες των Πέλικανς στη λίστα τους - Δεν ασχολούνται με τον ΝτεΡόζαν

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν ξεχωρίσει δύο παίκτες των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, ενώ την ίδια ώρα δεν εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είδαν τον Τζίμι Μπάτλερ να μένει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών. Έτσι, αναμένεται να κινηθούν στην αγορά για να βελτιώσουν το ρόστερ τους και έχουν ξεχωρίσει δύο παίκτες των Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «Athletic», οι «Πολεμιστές» έχουν «κυκλώσει» τον Τρέι Μέρφι, ενώ την ίδια ώρα παρακολουθούν και την περίπτωση του Χερμπ Τζόουνς. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως η ομάδα του Στιβ Κερ δεν ενδιαφέρεται για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα.