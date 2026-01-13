Πιστιόλης: «Η συνεργασία μου με τους Ομπράντοβιτς και Ιτούδη στον Παναθηναϊκό άλλαξε την καριέρα μου»

Ο Ανδρέας Πιστιόλης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Ιτούδη, τονίζοντας πως η συνύπαρξή του μαζί τους στο «τριφύλλι» άλλαξε την πορεία της καριέρας του.

Χαρακτηριστικά είπε στο «Basketball Sphere»:

Για την συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς: «Υπάρχουν γεγονότα που αλλάζουν την πορεία της ζωής σου. Η συνεργασία μου με τον Ζέλικο και τον Δημήτρη σε έναν σπουδαίο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός σίγουρα άλλαξε την πορεία της καριέρας μου.

Έμαθα τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορείς να μάθεις αλλού. Κανένα πανεπιστήμιο, κανένα βιβλίο δεν μπορεί να σου μάθει αυτά που μαθαίνεις βλέποντας τον Ομπράντοβιτς να δουλεύει - μπασκετικές γνώσεις, work ethic, πώς να διαχειρίζεσαι ανθρώπους.

Δεν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος που είμαι σήμερα αν δεν είχα δουλέψει με τον Ζέλικο και τον Δημήτρη σε εκείνο το στάδιο της καριέρας μου. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Την ίδια ώρα, δεν αξιοποιούν σωστά όλοι οι άνθρωποι αυτή την ευκαιρία, οπότε είμαι περήφανος που την χρησιμοποίησα για να εξελιχθώ και επαγγελματικά και προσωπικά».

Για το πιο σημαντικό μάθημα που πήρε από τον Ομπράντοβιτς: «Σε διάφορα στάδια της καριέρας μου πήρα διάφορα μαθήματα από τον Ζέλικο. Στην αρχή, ήμουν πιο αφοσιωμένος στο μπασκετικό κομμάτι, στην φιλοσοφία, στην τακτική προσέγγιση.

Αλλά αργότερα, καθώς αντιμετώπισα πιο δύσκολες καταστάσεις, κατάλαβα πως το πιο σημαντικό μάθημα ήταν το πώς να μιλάς στους ανθρώπους, πώς να τους μανατζάρεις, πώς να καταλαβαίνεις τους παίκτες και την διοίκηση και πώς να συνδεθείς μαζί τους για να οδηγήσεις την ομάδα στην επιτυχία».

Για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν: «Το επάγγελμά μας είναι πολύ δύσκολο. Οι προπονητές δεν μένουν σε συλλόγους για μεγάλο διάστημα, με εξαίρεση τον Ζέλικο. Όπου και αν δούλεψε έμεινε για πολλά χρόνια: Παναθηναϊκός, Παρτιζάν και Φενερμπαχτσέ.

Υπάρχει κάτι κοινό εδώ: Όταν φεύγει από μία ομάδα ο Ζέλικο, συχνά ακολουθεί μία περίοδο κρίσης, επειδή η επιτυχία είναι συνδεμένη με τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα με εκείνον. Πιστεύω σε αυτόν τον κύκλο. Οι σύλλογοι βρίσκουν ξανά τον δόμο τους και ο Ζέλικο πάντα επιστρέφει. Πολλοί λένε πως ίσως σταματήσει, αλλά πιστεύω πως έχει αρκετά να δώσει ακόμα, αν το επιλέξει.

Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω την κρίση στην Παρτιζάν. Αλλά δεν είναι τόσο απλό όσο ότι γίνεται επειδή απλά έφυγε ο Ζέλικο. Είναι πιο περίπλοκο. Η Παρτιζάν είναι μεγάλος σύλλογος με ιστορία και πόρους. Πιστεύω θα βρουν ξανά τον δρόμο τους στη κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ».