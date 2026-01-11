Τζόουνς: «Δύσκολη αποστολή, μεγάλο το κίνητρο»

Ο Μάρβιν Τζόουνς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο μίλησε για το γεγονός πως επιστρέφει ως αντίπαλος στην ομάδα που αγωνιζόταν πέρσι, σημειώνοντας πως είναι μεγάλο το κίνητρο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νιώθω πολύ ωραία που επέστρεψα εδώ. Διεκδικούμε και οι δύο ομάδες την πρώτη θέση, έχουμε γράψει μία ιστορία εδώ και αυτή την φορά θα αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές. Τώρα είμαι από την αντίθετη πλευρά και αυτό είναι μία μεγάλη πρόκληση. Έχω… αδέρφια σε αυτή την ομάδα, συμπαίκτες με τους οποίους πέρασα μία υπέροχη χρονιά, αλλά τώρα θα είναι από την άλλη πλευρά» ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός, ο οποίος μίλησε και για την πρόκληση, να κατακτήσει τον ίδιο τίτλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

«Φυσικά και είναι μεγάλο το κίνητρο. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος. Παίζεις σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσεις. Είτε είναι στην Ευρώπη, είτε στο πρωτάθλημα. Παίζουμε πάντα για τη νίκη. Η Μπιλμπάο είναι μία σπουδαία ομάδα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί πρόκειται για μία ομάδα πολύ καλά προπονημένη και πειθαρχημένη. Με παίκτες έξυπνους, με ταλέντο, που είναι μαζί αρκετά χρόνια, οπότε είναι σαν οικογένεια. Θα είναι δύσκολη η αποστολή μας, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και εάν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε» ανέφερε ο Τζόουνς.