Κριτική Ολυμπιακού: Δεν έφταναν Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός έχασε με 92-99 από τη Βαλένθια, δέχθηκε επιμέρους σκορ 16-32 στην τέταρτη περίοδο δεν έβαλε τα σουτ, ξέχασε να παίξει άμυνα και επιθετικά τα περίμενε όλα από τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: 7

Εξαιρετικό διάβασμα παιχνιδιού στην πρώτη περίοδο, μοίρασε 3 ασίστ και καθοδήγησε σωστά την ομάδα του. Έδωσε 9 γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και βοήθησε στο να ξεφύγει ο Ολυμπιακός. Με 13 πόντους και 8 ασίστ συγκαταλέγεται στους θετικούς, αν και ούτε αυτός μπόρεσε στο τέλος να περιορίσει τα ατού της Βαλένθια.

Φρανκ Νιλικίνα: 5

Δε φάνηκε ιδιαίτερα στα 17' που αγωνίστηκε, ούτε μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Έδωσε 5 πόντους και 2 ασίστ, χάνοντας πάντως σουτ (2/6) και γενικότερα κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα.

Σέιμπεν Λι:-

Αγωνίστηκε μόλις 7' και δεν μπορεί να κριθεί.

Εβάν Φουρνιέ: 4

Βοήθησε στο σκοράρισμα, δίνοντας 5 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια όμως ήταν απογοητευτικά άστοχος, έκανε μάλιστα και έρμπολ σε τρίποντο και συνολικά σούταρε με 1/9 έξω από 6,75μ. Έβαλε 9 πόντους, αλλά ήταν από τους αρνητικούς παράγοντες.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: 6

Βρήκε τα σουτ που ήθελε και έχοντας 3/4 βοήθησε επιθετικά με 9 πόντους στο ημίχρονο. Δεν πήρε πολλές προσπάθειες στο δεύτερο ημίχρονο, έμεινε κάπως πίσω και συνολικά είχε 11 πόντους, κάνοντας μία μέτρια εμφάνιση για τα φετινά στάνταρ του.

Όμηρος Νετζήπογλου: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

Κώστας Παπανικολάου: 7

Θετική η παρουσία του αρχηγού του Ολυμπιακού που απόψε πήρε περισσότερο χρόνο από άλλες φορές. Είχε 6 πόντους με 2/3 τρίποντα, ήταν ομαδικός, μοιράζοντας 4 ασίστ, είχε και 2 ριμπάουντ και έδειξε πως μπορεί να προσφέρει μερικά ποιοτικά λεπτά.

Σάσα Βεζένκοφ: 8

Ξεκίνησε ζεστός, έβαλε 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια και στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας τους 24 πόντους, όμως δεν μπόρεσε να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του στην τελευταία καθοριστική περίοδο. Είχε ακόμα 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Άλεκ Πίτερς: 6

Είχε 8 πόντους σε 8' συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο, βοήθησε με το μακρινό του σουτ (2/2τρ.), αλλά δεν πήρε άλλο χρόνο στη συνέχεια παρά μόνο δύο λεπτά.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 8

Ήταν η δύναμη της ομάδας στη ρακέτα, όποτε τροφοδοτήθηκε, είτε σκόραρε (13π.) είτε έπαιρνε φάουλ (9). Είχε ακόμα 8 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά ανανεώνοντας πολλές επιθέσεις της ομάδας του, είχε και 3 κλεψίματα και 3 κοψίματα.

Ντόντα Χολ: 5

Βοήθησε στο πρώτο ημίχρονο με 3 πόντους σε 11 λεπτά, όμως στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε μόλις 3 λεπτά, λόγω της πολύ καλής παρουσίας του Μιλουτίνοφ.

Κώστας Αντετοκούνμπο: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.