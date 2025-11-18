Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς αλλά αγωνιούν για τον Γιάννη

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 118-106, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό στην διάρκεια του ημιχρόνου, καταγράφοντας 13 λεπτά συμμετοχής και άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί.

Στο αγωνιστικός σκέλος, οι Μπακς ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι να τραυματιστεί ο ηγέτης τους, όμως η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο δεύτερο ημίχρονο επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του.

Έτσι, οι Καβαλίερς κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα και παρά την αντίσταση που προέβαλαν οι Μπακς, κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 10-5.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 24 πόντους, 3 ριμπαόυντ και 5 ασίστ.

