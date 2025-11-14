Σαν ηφαίστειο που ξυπνά (vol2)

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη και την εβδομάδα που άλλαξε όλη την εικόνα και την ψυχολογία του οργανισμού.

Το διάστημα πριν από την εκκίνηση της διπλής αγωνιστικής, κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός βίωνε μια… γερή κρίση. Την πρώτη για τη φετινή σεζόν.

Οι πολλοί τραυματισμοί, οι πολλές απουσίες, η κακή αγωνιστική εικόνα και οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν είχαν δημιουργήσει ένα… σκηνικό που προκαλούσε ανασφάλεια. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ήταν οι εκτός έδρας ήττες με κάτω τα χέρια (με αποκορύφωμα αυτή στο Βελιγράδι) που ουσιαστικά έθεσαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού με την πλάτη στον τοίχο και τους “ανάγκασαν” να φέρουν χθες έναν παίκτη στο “5” για να καλύψει το τεράστιο κενό που είχε δημιουργηθεί από τους απανωτούς τραυματισμούς.

Η έλευση του Κένεθ Φαρίντ στην ομάδα όχι μόνο δεν προκάλεσε ενθουσιασμό, όχι μόνο δεν ανακούφισε τον κόσμο, αλλά δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν έκρυψαν τον προβληματισμός τους για την επιλογή αυτή, ακόμα και αν φαινόταν πως ο Φαρίντ υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών ως… τρίτος σέντερ.

Και όμως. Πέντε ημέρα και δύο αγώνες ήταν αρκεί για να μπορέσει ο Φαρίντ να αλλάξει την εικόνα, την ψυχολογία και την αύρα της ομάδας. Εννοείται πως οι δύο νίκες που έκανε ο Παναθηναϊκός σε Παρίσι και Μαδρίτη δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην παρουσία του Κένεθ Φαρίντ, αλλά ο έμπειρος σέντερ είναι ο συνδετικός κρίκος των επιτυχιών και ο άνθρωπος που με την παρουσία του άλλαξε το σκηνικό εντός και εκτός ομάδας.

Ο Φαρίντ μπορεί να αγωνίστηκε στο παιχνίδι του Πάλε Ντε Μπερσί με μία μόλις προπόνηση αλλά η παρουσία του και μόνο έδινε το δικαίωμα στον Αταμάν να κάνει πολλά πράγματα. Βασικά πράγματα. Ο Τούρκος τεχνικός είχε δει στην πρώτη και μοναδική προπόνηση του παίκτη ότι ήρθε για να… μείνει και ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Αποτέλεσμα; Ο Φαρίντ να είναι ο κορυφαίος του παρκέ και να φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή επιλογή.

Μαδρίτη και αγώνας Νο2 για τον Φαρίντ, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να πέφτει στα… βαθιά. Η front line της Ρεάλ δεν έχει καμία σχέση με τη front line της Παρί, αλλά για δεύτερο συνεχόμενο ματς ο 36χρονος παίκτης είναι κάτι περισσότερο από κομβικός για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Φαρίντ έκανε ότι ήθελε τους Ταβάρες και Λεν, έκανε πόστερ μία φορά τον σέντερ της Ρεάλ και τη δεύτερη τον ανάγκασε να παραμείνει καρφωμένος στο παρκέ για να μην εκτεθεί ξανά και έδειξε ότι δε… χαμπαριάζει Χριστό.

Όμως, η παρουσία του Φαρίντ δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό μόνο λόγω της πολύ καλής του προσωπικής απόδοσης. Η παρουσία του Φαρίντ άλλαξε όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού, μιας και έβαλε στην εξίσωση και παίκτες οι οποίοι είχαν μείνει ένα βήμα πίσω.

Δεν είναι τυχαίο ότι με την παρουσία του Αμερικάνου σέντερ πήρε τα πάνω του ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας παίκτης “επέστρεψε” στη φυσική του θέση, στο “4” και άρχισε να δίνει λύσεις και σε άμυνα και σε επίθεση, πήρε ψυχολογία και άρχισε να γυρνάει το… χαρτί. Κάτι που φάνηκε τόσο στον αγώνα με την Παρί, όσο και χθες στη Μαδρίτη.

Επίσης, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη διπλή αγωνιστική, ο Τι Τζέι Σορτς άρχισε να θυμίζει… Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός παίκτες από τη στιγμή που συνάντηση την πρώην ομάδα του πάτησε.. γκάζι, έδειξε ότι στο Παρίσι είναι… άλλος άνθρωπος, αλλά και στη Μαδρίτη είναι ακόμα καλύτερος. Ο Σορτς αυτή την εβδομάδα έκανε πράγματα και θαύματα και έδωσε σε όλους να καταλάβουν τι είχε στο μυαλό του ο Εργκίν Αταμάν όταν σχεδίαζε την ομάδα του με τους Σλούκα, σορτς, Ναν και Γκραντ.

Ο Φαρίντ, εν ολίγοις, κατάφερε να φέρει ισορροπία στο ρόστερ της ομάδας, κατάφερε να δώσει και πάλι ρόλους στους παίκτες και το γεγονός ότι η εμπειρία του, η θέληση του, η αγάπη του για το άθλημα και ο εξαιρετικός του χαρακτήρας τον έκαναν να “δέσει” άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα και να μοιάζει σαν παίκτης ετών στον Παναθηναϊκό… έσωσε την παρτίδα για τους “πράσινους”.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός μοιάζει να… ξυπνά. Μοιάζει να αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του, τα πατήματα του και την πίστη στις δυνάμεις του. Οι “πράσινοι” έχουν μπροστά τους ένα πρόγραμμα με τρία συνεχόμενα ματς στο Telekom Center Athnes και υπερασπιζόμενοι την έδρα τους θα έχουν την ευκαιρία, πριν τη διακοπή για τα “παράθυρα” να έχουν ανέβει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

ΥΓ1: Μαγική εικόνα του Παναθηναϊκού στα παρκέ της Παρί και της Ρεάλ. Μαγική εικόνα, όμως, του Παναθηναϊκού και στις εξέδρες των δύο γηπέδων. Οι “πράσινοι” και στα δύο εξαιρετικά τους βράδια είχαν στο πλευρό τους τον κόσμο τους ο οποίος ήταν φανταστικός. Περίπου 100 στο Παρίσι και 1500 στη Μαδρίτη έδωσαν τον τόνο, δημιούργησαν ατμόσφαιρα… Λεωφόρου και έδωσαν στον Παναθηναϊκό την ώθηση που χρειαζόταν. Με τέτοιο κόσμο μακριά από την Αθήνα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβάται τίποτα και κανέναν.

ΥΓ2: Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στη συνέχεια ο Φαρίντ το… έβγαλε το συμβόλαιο των δύο μηνών που έχει υπογράψει. Οι δύο νίκες που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι όλα τα λεφτά και η εβδομάδα που τελειώνει μπορεί να μνημονεύεται για καιρό. Ίσως και για χρόνια.

ΥΓ3: Πλέον ο Παναθηναϊκός επικεντρώνει την προσοχή του στους τραυματίες. Γιούρτσεβεν και Χολμς είναι κοντά στην τελική ευθεία της αποθεραπείας τους, τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα απ’ ότι περίμεναν στην ομάδα και αυτό μόνο ευχάριστο είναι για τον Αταμάν και τους συνεργάτες του.

ΥΓ4: Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συνέβη με τον Κίναν Έβανς. Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, πόνου, υπιμονής και επιμονής, ο Έβανς επέστρεψε στα παρκέ. Με τον σωστό τρόπο. Σταδιακά. Και όμως η ατυχία “χτύπησε” και πάλι την πόρτα του. Με τον πιο σκληρό και άδικο τρόπο. Κακά τα ψέμματα. Ο νέος τραυματισμός του Έβανς μπορεί να αποβεί καθοριστικός. Μπορεί να αποβεί μοιραίος για το μέλλον του στους αγωνιστικούς χώρους. Η δύναμη, όμως, που έχει δείξει αυτά τα δύο χρόνια θα πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους τους αθλητές. Μικρούς και μεγάλους. Και μακάρι αυτό το παλικάρι να κρύβει μέσα του λίγη δύναμη ακόμα και την επόμενη φορά να πατήσει γερά στα πόδια του να σηκωθεί όρθιος και να παίξει το μπα΄σετ που ξέρει.

