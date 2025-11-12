Το καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο (28-10) και η ευστοχία της Κροατίας από την περιφέρεια (10/31 τριπ.) ανάγκασαν την Εθνική να μπει με το αριστερό στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (73-76).

Το συγκρότημα του Πέτρου Πρέκα επιθυμούσε να ξεκινήσει νικηφόρα την προσπάθεια για πρόκριση στα τελικά του Eurobasket, αλλά το καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο και η ευστοχία της Κροατίας από την περιφέρεια σε κομβικά σημεία του ματς, έφεραν την ήττα.

Έτσι η Εθνική έχει μπροστά της δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια κόντρα σε Σκόπια (15/11, 19:00) και Δανία (18/11, 19:30), όπου θέλει οπωσδήποτε το 2/2 για διατηρεί αξιώσεις για την πρόκριση στο Eurobasket του 2027.

H Kροατία πήρε τη «μάχη» των ριμπάουντ (44-32), με την Ελλάδα να έχει 25 ασίστ για 11 λάθη, αλλά τα 18/36 δίποντα (50%) και τα 10/31 τρίποντα (32,2%) των φιλοξενούμενων να κάνουν τη διαφορά.

Πρώτη σκόρερ για την Εθνική ήταν η Μαριέλλα Φασούλα με 19 πόντους (7/14 διπ., 5 ριμπ., 4 ασ.), αλλά ήταν και μοιραία στο τέλος αφού αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης για την παράταση. Στους 17 η Άρτεμις Σπανού (4/5 διπ., 6 ριμπ., 3 ασ.), με την Ελεάννα Χριστινάκη να προσθέτει άλλους 14 (2/6 τριπ., 5 ριμπ., 5 ασ.).

Από την πλευρά της Κροατίας, πρωταγωνίστρια ήταν η Νίκα Μουλ, που σταμάτησε στους 21 πόντους (4/5 τριπ., 7ασ.), αλλά στάθηκε άτυχη, καθώς στο φινάλε αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, με τη Σαβόντε Τζέλους να προσθέτει άλλους 11 (11 ριμπ.). Από 10 είχαν οι Μαρία Μπέγκιτς (5/8 διπ., 9 ριμπ.) και Άνα Βόιτλεκ (2/3 τριπ.).

Άργησε, αλλά μπήκε στο ματς η Εθνική και προβάδισμα

H Eθνική μπήκε μουδιασμένη στο παιχνίδι και ήταν άστοχη στην εκκίνηση (1/5 εντός πεδιάς), δίνοντας την ευκαιρία στην Κροατία να προηγηθεί με 2-5 με τη συμπλήρωση του τρίτου λεπτού. Η Ελλάδα δεν έβρισκε ρυθμό (1/7 εντός πεδιάς), αλλά η Φασούλα μείωσε σε 4-5 στο 5', με το ματς να έχει πολύ χαμηλό σκορ. Το τρίποντο της Παρκς έδωσε το πρώτο προβάδισμα στη Γαλανόλευκη (7-5), με τις φιλοξενούμενες όμως να απαντούν άμεσα με σερί 4-0 για το 9-12 στο 6' με την Μπέγκιτς. Χριστινάκη και Φασούλα με επιμέρους 4-0 έγραψαν το 13-12 στο 7', με την Λάζιτς με τρίποντο να ισοφαρίζει σε 15-15 στο 8'. Τσινέκε και Χατζηλεοντή στο 9' έκαναν το 19-15, με το φινάλε του ημιχρόνου να βρίσκει την Εθνική στο 21-17 με τη Λούκα.

Σταθερά μπροστά η Ελλάδα, αλλά χωρίς να πατήσει γκάζι

Το τρίποντο της Μουλ (8π.) με την έναρξη της δεύτερης περιόδου διαμόρφωσε το 21-20, με τα περιφερειακά σουτ της Κροατίας (5/10 τριπ.) να γίνονται πλέον πρόβλημα για την Εθνική. Η Μουλ (11π.) ήταν μπελάς και με καλάθι και φάουλ έδωσε προβάδισμα στις φιλοξενούμενες με 26-28 στο 14'. Η Χριστινάκη στο 16' με σουτ μέσης απόστασης έβαλε και πάλι τη Γαλανόλευκη μπροστά στο σκορ (31-30), με τις παίκτριες του Πρέκα όμως να μην μπορούν να βρουν λύσεις στην άμυνα (33-34 στο 17'). Η Φασούλα (10π.) στο 19' με όμορφη προσπάθεια έκανε το 39-36, με την Εθνική πλέον να χτυπάει στη ρακέτα και τη Φασούλα (11π.) με 1/2 βολές να διαμορφώνει το 40-36 του ημιχρόνου.

Καταστροφικό δεκάλεπτο και στο -14 η Εθνική!

Το προβάδισμα της Ελλάδας χάθηκε πολύ γρήγορα την εκκίνηση της τρίτης περιόδου, με την Κροατία να βρίσκει και πάλι ρυθμό από την περιφέρεια και με δύο τρίποντα να γυρίζει τούμπα το ματς και να προηγείται με 42-46 στο 23'. Η Εθνική αδυνατούσε να βρει λύση, με την Μουλ (17π., 4/5 τριπ.) στο 24' με ακόμα ένα σουτ έξω από τα 6,75μ. να δίνει «αέρα» 7 πόντων (42-49) για πρώτη φορά στις φιλοξενούμενες, που είχαν επιμέρους 13-2. Η Τζέλους στο 25' πήγε την Κροατία στο +9 (44-53), με την παίκτρια της Αβενίδα στο 26' με 1/2 βολές να κάνει το 44-54. Η Βόιτλεκ στο 27' με το 9ο τρίποντο (9/24 τριπ.) της Κροατίας έγραψε το 46-57, με το τέλος του δεκαλέπτου να βρίσκει την Ελλάδα στο -14 (50-64) με τη Τζέλους και πάλι και τις Κροάτισσες να έχουν επιμέρους 28-10!

Προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε η Ελλάδα

Το σύνολο του Πρέκα ήταν αναγκασμένο πλέον να τα παίξει όλα για όλα, με το τρίποντο της Σπανού και το καλάθι της Χριστινάκη να ρίχνουν τη διαφορά στους 9 (56-65) στο 33'. Η Εθνική ανέβασε την πίεση στην άμυνα και «βραχυκύκλωσε» την Κροατία, με την Σπανού (15π.) να βγαίνει μπροστά και με 2/2 βολές να γράφει το 58-65 στο 34'. Οι φιλοξενούμενες έβρισκαν πόντους μόνο από τις βολές (60-68 στο 35'), με την Χριστινάκη στο 36' να μειώνει σε 62-68. Η Εθνική έπαιζε πλέον βάσει των δυνατοτήτων της, η μπάλα πήγαινε στα βαριά χαρτιά, με τη Φασούλα με καλάθι και φάουλ να φέρνει τη Γαλανόλευκη σε απόσταση βολής (65-68). Η Μουλ (21π.) όμως απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο 37' να δώσει ανάσα στην Κροατία (65-71), με τις Τσινέκε και Παρκς να αστοχούν σε ελεύθερα τρίποντα και την Μπέγκιτς να μεγαλώνει και πάλι τη διαφορά (65-73). Η Ελλάδα πλέον είχε αντίπαλο και τον χρόνο, με την Χριστινάκη με τρίποντο στο 38' να μειώνει σε 68-73, αλλά την Μπέγκιτς (10π.) και εκ νέου να κάνει το 68-75 στο 39'. Η Χριστινάκη (14π.) και πάλι στα 49'" πριν τη λήξη με νέο σουτ από την περιφέρεια έκανε το 71-75, με την Σπανού στα 17" με 2/2 βολές να μειώνει σε 73-75. Η Τζέλους στα 14" είχε 1/2 βολές για το 73-76, με τη Φασούλα στα 3" να κάνει airball σε τρίποντο ισοφάρισης και το παιχνίδι να λήγει.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76

