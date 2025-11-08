Ο Ολυμπιακός βγάζει refuse to lose: 73-24 οι βολές όταν οι αντίπαλοι παίρνουν τις μεγαλύτερες διαφορές τους

Η ψυχή του Ολυμπιακού, η ορθολογική τακτική του Μπαρτζώκα για επιθέσεις που θα οδηγήσουν στη γραμμή του φάουλ, τον οδηγεί στο να κερδίζει 49 παραπάνω βολές σε κομβικά σημεία που οι αντίπαλοι παίρνουν τη μεγαλύτερη διαφορά τους σε έξι «κλειστά» ματς που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Επί ημερών Γιώργου Μπαρτζώκα στη δεύτερη θητεία του, ο Ολυμπιακός μετρά τέσσερα σερί Final Four. Ανεξάρτητα απ’ το γεγονός πως δεν έχει κατακτήσει κανένα, αποτελεί ξεχωριστή επιτυχία η συγκεκριμένη σταθερότητα των «ερυθρόλευκων».

Πολλοί μιλούν για τη σωστή νοοτροπία που υπάρχει στο γκρουπ. Ο ψυχισμός του «refuse to lose» που τόσο έχει διαφημιστεί, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι «ερυθρόλευκοι» φέρνουν… τούμπα διαφορές και «παλεύουν» τα παιχνίδι ως το τέλος. Στις περισσότερες φορές τα νικούν κιόλας.

Είναι τέτοια η τριβή και η εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός, με αποτέλεσμα να μετατράπηκε σε σταθερότητα. Μία απ’ τις σταθερές για παράδειγμα, είναι η ικανότητα στο να κερδίζουν βολές. Η ομάδα του λιμανιού έχει ρεκόρ 6-3 ως τώρα. Τρία απ’ αυτά τα ματς δεν κρίθηκαν στις λεπτομέρειες (Ντουμπάι BC εντός, Μπάγερν εκτός στις νίκες και Ρεάλ Μαδρίτης εκτός που ηττήθηκε ο Ολυμπιακός).

Στα υπόλοιπα 6 που ήταν «κλειστά» και κρίθηκαν στο τέλος, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τα τέσσερα. Ακριβώς επειδή αρνούνται να χάσουν. Σε τόσο μεγάλο βαθμό που έχουν πλέον την ζηλευτή ικανότητα να κερδίζουν με άνεση βολές. Ειδικά μόλις τα πράγματα μοιάζουν να σκουραίνουν και η πίεση αυξάνεται.

Σε αυτά τα έξι ματς λοιπόν, από τη στιγμή που ο εκάστοτε αντίπαλος πήρε τη μεγαλύτερή του διαφορά, άρχιζε ένας ζηλευτός… χορός βολών. Ακριβώς σε αυτά τα κομβικά σημεία των αναμετρήσεων, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 73 βολές, έναντι μόλις 24 που είχαν οι αντίπαλοι. Κοινώς ευκαιρία για 49 πόντους σε έξι ματς, μόλις η πίεση αυξάνεται.

Στο εκτός έδρας με την Μπασκόνια, στα 4:57 πριν το τέλος του αγώνα, οι Βάσκοι προηγήθηκαν 87-83. Ήταν μάλιστα το ματς της πρεμιέρας. Από τότε «έτρεξε» ένα σερί βολών 2-8 και η ομάδα του Μπαρτζώκα νίκησε 102-96.

Στο ΣΕΦ και στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, οι Τούρκοι 6:36 πριν το ημίχρονο απέκτησαν διψήφια διαφορά (31-41). Από τότε μέχρι το τέλος του αγώνα, η συγκλονιστική αντεπίθεση του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε από μαεστρική σκληρή άμυνα που δεν έκανε φάουλ, ενώ απ’ την άλλη στην επίθεση με ανάλογη μαεστρία τα κέρδιζαν οι γηπεδούχοι. 23-6 ήταν οι βολές μόνο σε αυτό το διάστημα απ’ το -10 και μετά. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχασε 82-78 στην έδρα του.

Εκείνο το αποτέλεσμα μετέτρεψε σε «must win» το ματς με την Μακάμπι στο ουδέτερο Βελιγράδι. Στα 6:58 πριν το τέλος του ματς, οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στο +13 (84-71). Αμέσως ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε, έκανε σκληρή την άμυνά του και με υπέρ του βολές 9-4 βοηθήθηκε για να δείξει τη refuse to lose νοοτροπία του για το τελικό 94-95.

Επιστροφή στο ΣΕΦ και αγώνας με την Μονακό. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (1:04 συγκεκριμένα) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε διαφορά δέκα πόντων (54-64). Ισχυροποιήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού παρά τις δυσκολίες και του χρόνου που ήταν λίγος. Παρότι έκανε και φάουλ για να στείλει τους αντιπάλους στις βολές, οι εκτελεσμένες ήταν 13-10 υπέρ των «ερυθρόλευκων» από το -10 μέχρι το τέλος του ματς. Υπεράνθρωπη προσπάθεια που δεν έσωσε την ήττα αυτή τη φορά για το τελικό 87-92.

Τα πράγματα έγιναν καλύτερα λίγες μέρες μετά και το παιχνίδι με την Χάποελ στο ΣΕΦ. Η οποία επίσης πήρε διαφορά 10 πόντων ως μεγαλύτερο προβάδισμα, στα 4:25 πριν το ημίχρονο με το σκορ στο 22-32. Σε ένα ματς που τα καλάθια έμπαιναν με τεράστια δυσκολία, ο Ολυμπιακός από εκείνο το σημείο και μετά σούταρε 8 βολές. Οι Ισραηλινοί καμία (πέρα απ’ το αντιαθλητικό που δικαίως ζήτησαν στο τέλος πάνω στον Μίσιτς). Έτσι ο Ολυμπιακός έφτασε στο 62-58 για μια ακόμη περήφανη ανατροπή.

Τελευταίο παράδειγμα η αναμέτρηση με την Παρτίζανστο ΣΕΦ. Οι Σέρβοι 8:51 πριν το τέλος του ματς, πήραν διαφορά 8 πόντων (54-62). Αμέσως γύρισε ο… διακόπτης.

Το πανέξυπνο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με την σκληράδα στην άμυνα που όμως δεν κάνει φάουλ, αλλά και το μυαλό στην επίθεση που φέρνει εύκολους πόντους, δημιούργησε ένα σερί 12-2 στις βολές που σούταραν οι δύο ομάδες στα κάτι λιγότερο από 9 τελευταία λεπτά για το 80-71 και τη νίκη των γηπεδούχων. Στην πραγματικότητα ήταν 12-0 καθώς οι δύο δόθηκαν μετά από challenge του Ομπράντοβιτς για προσπάθεια πάνω στο σουτ που και οι τρεις διαιτητές είχαν δείξει αρχικά «χαμηλά».

Τα νούμερα δείχνουν μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα που επιβεβαιώνει τις μεθόδους του προπονητή για επιθέσεις που αντιμετωπίζονται μόνο με φάουλ αλλά και την πρόθεση της διοίκησης της Ευρωλίγκας να διαφυλάξει το προϊόν της εφαρμόζοντας το 50% για κάθε ομάδα. Όσες δηλαδή σχεδόν ήταν και η διαφορά στις βολές ανάμεσα σε Ολυμπιακό και τους άλλους: 73-24.