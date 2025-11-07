Παναθηναϊκός: Πρότεινε δίμηνο συμβόλαιο στον Φαρίντ - Μέσα στη μέρα η τελική επιλογή

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίκτη να είναι άμεσα διαθέσιμος και ο Κένεθ Φαρίντ είναι μια επιλογή αλλά όχι η μόνη. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες του SDNA.

Ένα ακόμα κορμί να «μπαλώσει» το τριπλό πρόβλημα στους σέντερ ψάχνει ο Παναθηναϊκός και ο 36χρονος Φαρίντ που αγωνιζόταν μέχρι χθες στην Ταιβάν είναι ένας υποψήφιος. Βασικός υποψήφιος μάλιστα αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί η έκπληξη αν μέσα στις επόμενες ώρες προκύψει κάτι άλλο.

Ο Φαρίντ αποδέχεται την πρόταση του Παναθηναϊκού για συμβόλαιο 2+5 μηνών με οψιόν της ομάδας, ωστόσο η αγορά είναι ανοιχτή και τις επόμενες ώρες θα παρθεί η οριστική απόφαση.

Ο Φαρίντ μπορεί να έρθει άμεσα και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις ώστε να υπάρχει εμπειρία και ένας παίκτης που ξέρει τη θέση στα παιχνίδια με Παρί, Ρεάλ και όχι μόνο.

Παρόλα αυτά να επαναλάβουμε πως πρόκειται για μια συμπληρωματική λύση πίσω από τον Γιούρτσεβεν, τον Χολμς και τον βασικό σέντερ που συνεχίζει να αναζητείται.

Εξελίξεις θα υπάρχουν ίσως και μέσα στην ημέρα.