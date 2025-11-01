Μπουγέλωμα στον Ζντοβτς στα αποδυτήρια μετά το μεγάλο «διπλό» του ΠΑΟΚ στο Παλέ

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν έξαλλα την μεγάλη νίκη κόντρα στον Άρη Betsson, με τον Γιούρε Ζντοβτς να δέχεται μπουγέλωμα από τους παίκτες του.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από τον Άρη Betsson και πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με 78-73 μέσα στο Παλέ. Φυσικά, όλοι στον «Δικέφαλο» ήταν ενθουσιασμένοι με το τελικό αποτέλεσμα και δεν το έκρυψαν στους πανηγυρισμούς τους.

Πιο συγκεκριμένα, αφού ο Γιούρε Ζντοβτς μπήκε στα αποδυτήρια της ομάδας του φώναξε δυνατά: «ΠΑΟΚ» και έπειτα δέχθηκε το... μπουγέλωμα από τους παίκτες του. Το «παρών» στους πανηγυρισμούς έδωσε και ο Θανάσης Χατζόπουλος.

Όπως ήταν λογικό, επικράτησε ένας... χαμός τόσο για τη νίκη όσο και για το τρομερό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στη σεζόν στην Stoiximan Greek Basketball League (4-1).