Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι στο «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι βρήκε περισσότερες λύσεις στην τελευταία περίοδο από την ΑΕΚ και έτσι επικράτησε με 79-66.

Το Περιστέρι υποδέχθηκε την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για τρία δεκάλεπτα, όμως στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερες λύσεις και η Ένωση δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο σκορ. Έτσι, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε με 79-66. Πλέον, το Περιστέρι είναι στο 3-1 και η ΑΕΚ στο 4-1.

Για τους γηπεδούχους κορυφαίος ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, με τον Βαν Τούμπεργκεν να προσθέτει 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Λεκαβίτσιους με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Κουζμίνσκας με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες και προβάδισμα για το Περιστέρι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άστοχα τον αγώνα, με τον Γιάνκοβιτς τελικά να ανοίγει το σκορ (2-0). Μετά το καλάθι του Φλιώνη, ο ίδιος ευστόχησε ξανά και στη συνέχεια ο Νίκολς με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 6-2. Με τον Βαν Τούμπεργκεν η διαφορά ανέβηκε στους 6 (8-2), αλλά η ΑΕΚ βρήκε λύση με τον Μπάρτλεϊ και μείωσε σε 8-5. Με τους Αρμς και Φλιώνη η Ένωση έριξε τη διαφορά στον πόντο (10-9), αλλά δεν μπόρεσε να προηγηθεί, με το Περιστέρι να φτάνει έως το +5 (14-9). Με το καλάθι του Λεκαβίτσιους οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε απόσταση ενός σουτ και ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο ισοφάρισε σε 14-14. Μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, το Περιστέρι έκανε ένα σερί 9-5 και έτσι μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με το υπέρ του 23-19.

Στα ίδια επίπεδα η διαφορά, μπροστά οι γηπεδούχοι

Με τρίποντο του Λεκαβίτσιους η ΑΕΚ πλησίασε στον πόντο (23-22) και τελικά με το lay-up του Γκρέι κατάφερε να ισοφαρίσει σε 28-28. Ο Σάκοτα είδε την ομάδα του να περνάει μπροστά στο σκορ με το τρίποντο του Κατσίβελη (30-31), αλλά το προβάδισμα δεν κράτησε για πολύ. Ο Καρντένας με βολές έκανε το 32-31 και ο Γιάνκοβιτς επίσης από την... γραμμή της φιλανθρωπίας ανέβασε τη διαφορά στους 3 (34-31). Με Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας η Ένωση πήρε ξανά το προβάδισμα (34-35) αλλά Κακλαμανάκης και Καρντένας ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με ένα 4-0 και διαμόρφωσαν το 43-40.

Σταθερά μπροστά το Περιστέρι, παρέμεινε στο ματς η ΑΕΚ

Ο Πέιν ανέβασε τη διαφορά στους 5 (45-40) και με το τρίποντο του Αμπερκρόμπι το Περιστέρι βρέθηκε να προηγείται με 48-41. Ο Κρις Σίλβα με 8:13 για την τρίτη περίοδο τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι και έδειξε να πονάει αρκετά. Ωστόσο, ευτυχώς δεν υπέστη κάτι σοβαρό και λίγο αργότερα επέστρεψε στο παρκέ. Ο Αμπερκρόμπι με νέο τρίποντό του έφερε το Περιστέρι στο +10 (51-41), με τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα να την «κόβουν» στην μέση (51-46). Μετά τις βολές του Σίλβα, ο Βαν Τούμπεργκεν πέτυχε ένα σημαντικό τρίποντο για το 54-48, αλλά στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ ήταν αυτή που βρήκε σκορ και κατάφερε να μειώσει σε 57-54.

«Καθάρισε» το ματς το Περιστέρι

Με το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 57-57 και με τον Κατσίβελη προηγήθηκε με 59-61. Ο Νίκολς με συνεχόμενα καλάθια έδωσε το προβάδισμα στο Περιστέρι (63-61) και οι Χάρις, Κακλαμανάκης και Νίκολς ανέβασαν τη διαφορά στους 11 (72-61), με την Ένωση να μην μπορεί να βρει λύσεις επιθετικά. Το σύνολο του Σάκοτα δεν κατάφερε να μπει ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα και τελικά γνώρισε την ήττα με 79-66.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66

Τα στατιστικά του αγώνα.