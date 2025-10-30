Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι οι Μπουλς - Μεγάλες νίκες για Σέλτικς και Λέικερς

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η μεγάλη νίκη των Μπόστον Σέλτικς κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά και το μεγάλο διπλό των Λέικερς στην έδρα των Τίμπεργουλβς με buzzer beater του Όστιν Ριβς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Τορόντο Ράπτορς - Χιούστον Ρόκετς 121-139
Μπόστον Σέλτικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 125-105
Ντιτρόιτ Πίστονς - Ορλάντο Μάτζικ 135-116
Μπρούκλιν Νετς - Ατλάντα Χοκς 112-117
Σικάγο Μπουλς - Σακραμέντο Κινγκς 126-113
Ντάλας Μάβερικς - Ιντιάνα Πέισερς 107-105
Ντένβερ Νάγκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 122-88
Γιούτα Τζαζ - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 134-136
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Λος Άντζελες Λέικερς 115-116
Φοίνιξ Σανς - Μέμφις Γκρίζλις 113-114