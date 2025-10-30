Οι Ρόκετς έκαναν... περίπατο στον Καναδά

Οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με το άνετο 121-139.

Οι «Ρουκέτες» φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τις διαθέσεις τους, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 30-39, διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου (63-70).

Στο δεύτερο μέρος οι Τεξανοί ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 28-36 στην τρίτη περίοδο πήραν διαψήφια διαφορά (91-106), που την διατήρησαν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, για μια ξεκούραστη νίκη.

O Κέβιν Ντουράντ με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χιούστον Ρόκετς, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς έχοντας 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

