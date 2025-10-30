Οι Μάβερικς πήραν την «μάχη» κόντρα στους Πέισερς

Σε ένα ματς όπου οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι το φινάλε για τη νίκη, οι Ντάλας Μάβερικς έκαμψαν την αντίσταση των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 107-105.

Οι Πέισερς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 25-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (52-55).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Μάβερικς ανέβασαν την απόδοσή τους και αφού έκαναν την ανατροπή, άντεξαν μέχρι το φινάλε στην πίεση των Πέισερς, πανηγυρίζοντας την δεύτερη νίκη τους την φετινή σεζόν.

Ο Μπράντον Ουίλιαμς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Πασκάλ Σιάκαμ που είχε 27 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

