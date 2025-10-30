Με triple double του Γιόκιτς οι Νάγκετς ισοπέδωσαν τους Πέλικανς

Οι Νάγκετς μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις και πήραν από νωρίς διψήφια διαφορά, που την διατήρησαν μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στη νίκη.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των «Σβόλων» ήταν για ακόμη μια φορά ο Νίκολα Γιόκιτς, με τον Σέρβο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Πολύ καλό ματς έκανε και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, που σε 14 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Τζερεμάια Φίαρς να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς με 21 πόντους και 6 ασίστ.