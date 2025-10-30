Ο νόμος του TD Garden: Οι Σέλτικς «διέλυσαν» τους Καβαλίερς

Οι Μπόστον Σέλτικς παίζοντας στην πάντα «καυτή» έδρα τους, έστησαν πάρτι απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 125-105.

Οι «Κέλτες» μπορεί να βρήκαν σθεναρή αντίσταση στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου οι Καβαλίερς προηγήθηκαν με 40-42, όμως στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί αφού με επί μέρους 35-18, έκλεισαν το ημίχρονο στο +15 (75-60).

Οι Καβαλίερς, προσπάθησαν να συμμαζέψουν την διαφορά στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν τα κατάφεραν αφού οι Σέλτικς είχαν πάντα τις απαντήσεις, με την ομάδα του Τζο Μαζούλα να φτάνει με άνεση στη νίκη.

O Tζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σέλτικς, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

