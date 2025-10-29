Κερδίζει, χάνει δεν τον αφήνουνε ν’ Αγιάσει!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που αντιδράει σε παρκέ και εξέδρα, για τον Παναθηναϊκό που βελτιώνεται, για τους παίκτες που βγαίνουν μπροστά, αλλά και για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει να «παλεύει» με τα «δαιμόνιά» του.

Αν, χθες βράδυ, δεν ήταν και ο τραυματισμός του Ρισόν Χολμς, τότε θα μιλάγαμε για το καλύτερο φετινό βράδυ του Παναθηναϊκού. Μέχρι το επόμενο.

Σε glass floor και σε εξέδρα.

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε αυτό που πρέπει να κάνει στα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια του. Βρήκε την ευκαιρία που του έδωσε ο αντίπαλος και την έπιασε από τα μαλλιά. Δέκα πέντε λεπτά κανονικού μπάσκετ ήταν αρκετά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να «χτίσει» μια διαφορά ασφαλείας και να φτάσει με άνεση στην τελική επικράτηση.

Και πριν περάσουμε στην ανάλυση των χθεσινών δεδομένων στο Μαρούσι να υπενθυμίσουμε πως ο Παναθηναϊκός, που έχει κρεμαστεί στα μανταλάκια για τη μέχρι τώρα απόδοσή του (και ως ενός σημείου απόλυτα φυσιολογικά), μετά από τις 7 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, μετράει πέντε νίκες και δύο ήττες. Μία εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα και μία εκτός έδρας από την Βίρτους.

Έτσι, για να μη ξεχνιόμαστε!

Πάμε τώρα στα χθεσινά.

Το μεγαλύτερο άγχος στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, χθες το βράδυ, ήταν η αντίδραση της ομάδας μετά την δύσκολη ήττα από την Βίρτους στη Μπολόνια. Πως θα μπορούσαν οι «πράσινοι» να διαχειριστούν αυτήν την εικόνα τους και να την κάνουν να λειτουργήσει υπέρ τους. Και το αποτέλεσμα μάλλον τους δικαιώνει ως προς τη δουλειά που έγινε τις τελευταίες ημέρες. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να επιστρέφουν από τους τραυματισμούς τους και εκεί που τους έβγαζε στη… σέντρα, παραμονές του αγώνα με την Μακάμπι είπε «Κάναμε πολύ καλή προπόνηση όλοι μαζί και είμαστε έτοιμοι». Η αλήθεια είναι πως όσο και αν τον παρεξηγεί κάποιος τον Αταμάν ότι βλέπει το λέει ορθά κοφτά και συνήθως στο τέλος δικαιώνεται.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, χθες είδε τους Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς να επιστρέφουν σε αγωνιστική δράση και μόνο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μένει στον πάγκο με πολιτικά. Αυτό έδωσε ψυχολογία στους παίκτες του Αταμάν οι οποίοι μέχρι να βρουν ρυθμό και διάθεση για να παίξουν άμυνα είδαν και πάλι τον Τσέντι Όσμαν να τους παίρνει από το χέρι, να τους «οδηγεί» και να αποδεικνύει για ένα ακόμα βράδυ πως είναι ένα από τα καλύτερα «τριάρια» της Ευρώπης και ο καλύτερος transition παίκτης της EuroLeague. Ο Τούρκος πάτησε glass floor για σχεδόν 38 λεπτά και είχε 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη. Τσάμπα γράφουμε εμείς. Η στατιστική του «μιλάει» από μόνη της.

Η Μακάμπι όμως λόγω του ιδιόρρυθμου παιχνιδιού τους, λόγω ης απίστευτης ελευθερίας που έχει στο παιχνίδι της και λόγω της «τρέλας» των περισσότερων παικτών της είχε «εγκλωβίσει» τον Παναθηναϊκό ο οποίος δεν έμοιαζε να… ψήνεται να παίξει άμυνα. Όταν έγινε, όμως, αυτό όλα άλλαξαν. Οι «πράσινοι» στα μισά της τρίτης περιόδου ήταν πίσω στο σκορ με 55-60 και από εκεί και έπειτα… πάτησαν στο λαιμό του Ισραηλινούς. Στα επόμενα 15 αγωνιστικά λεπτά ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» σερί 44-25 και έριξε τίτλους τέλους. Και για να μην μπερδεύεστε οι περισσότεροι εκ των 45 πόντων που πέτυχαν οι «πράσινοι» ήταν προϊόν της άμυνας τους. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τελείωσε τον αγώνα με 11 κλεψίματα, με την τριάδα Σορτς, Ναν, Σλούκα να είναι εντυπωσιακή.

Οι πρωταγωνιστές της περιφέρειας

Σορτς και Σλούκας ταίριαξαν εξαιρετικά σκοράροντας σε κάθε ευκαιρία αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι μοίρασαν 12 ασίστ στους συμπαίκτες τους. Από 6 ο καθένας. Και παράλληλα έδιναν την ευκαιρία στον Κέντρικ Ναν να αποφορτιστεί από το κουβάλημα της μπάλας, να πάρει ανάσες και να βρει πιο καθαρά και πιο σωστά σουτ με τα οποία έβαλε τις βάσεις της αφύπνισης του «τριφυλλιού».

Ο Κέντρικ ναν τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους έχοντας 51/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα (δεν αποτελεί έκπληξη πως δεν πήγε στη γραμμή των βολών) και είχε 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Φυσικά από τους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού αυτός που έλαμψε χθες το βράδυ περισσότερο από όλους δεν ήταν άλλος από τον Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός δείχνει ότι παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιώνεται όλο και περισσότερο, ότι «δένει» με τους νέους του συμπαίκτες και αρχίζει να βρίσκει… επικίνδυνα τον ρόλο του. Ναι μεν ο Σορτς θύμισε κάτι χθες τον Σορτς της Παρί αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θέλει τον Σορτς της Παρί. Θέλει τον Σορτς του Παναθηναϊκού. Τον χθεσινό Σορτς. Με 13 πόντους, 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και εξαιρετική άμυνα ο Αταμάν μπορεί να αρχίζει να τρίβει τα χέρια του γι αυτό που βλέπει να έρχεται. Και μάλιστα σε ένα ματς που οι πρωταγωνιστές ήταν πολλοί για τον Παναθηναϊκό, ο Σορτς ήταν ο κομβικότερος όλων. Από την στιγμή που πάτησε glass floor, έστω και καθυστερημένα, ήταν ο παίκτης που άλλαξε τον ρυθμό, τις ταχύτητες και έδωσε το momentum στους «πράσινους».

Ο Γιουρτσεβεν κόντρα σε όλους

Ο Σορτς μπορεί να ήταν ο κομβικότερος, ο MVP όμως δεν ήταν άλλος από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο σέντερ του «τριφυλλιού» που έχει ακούσει τα μύρια όσα όλο αυτό το διάστημα βγήκε μπροστά, έδωσε απαντήσεις και έκρινε το αποτέλεσμα. Και κυρίως έδωσε απαντήσεις στον εαυτό του για το τι είναι ικανός πραγματικά να κάνει. Ο Γιούρτσεβεν ήταν κυριαρχικός. Στα 22:08 που αγωνίστηκε είχε 16 πόντους με 6/9 δίποντα και 7/6 βολές, «κατεβάζοντας» 13 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 8 ήταν επιθετικά που αποτελεί και ρεκόρ για τον ίδιο), με την εμφάνιση αυτή να είναι από αυτές που μπορεί να του δώσουν… φτερά.

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ είχε πολλούς λόγους για να… χαμογελάσει. Όμως δεν το κάνει. Όχι επειδή δε θέλει, αλλά επειδή δε μπορεί. Οι «πράσινοι» θέλουν να Αγιάσουν και δε μπορούν, μιας και η «κακοδαιμονία» συνεχίζει να «χτυπάει» την πόρτα των αποδυτηρίων τους. Ο Ρισόν Χολμς δεν πρόλαβε να επιστρέψει από το πρόβλημα τραυματισμού του και σε μια ανύποπτη φάση, σε μια φάση σύγκρουσης με αντίπαλό του χτύπησε το γόνατό του και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4-6 εβδομάδες. Μέσα στην ατυχία του ο παίκτης του «τριφυλλιού» στάθηκε τυχερός μιας και δεν πειράχτηκε ο χιαστός και έτσι ο Παναθηναϊκός περιμένει πως και πως την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Πάντως θα πρέπει να θεωρείται πολύ δύσκολο το να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στην απόκτηση ενός παίκτη για έναν μήνα, από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Αταμάν προανήγγειλε χθες την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός του 5-2, οφείλει να τα αφήσει όλα πίσω του και να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στην μεγάλη αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μονακό. Οι «πράσινοι» σήμερα θα έχουν αποφόρτιση, αύριο αναχωρούν για το Μόντε Κάρλο και την Παρασκευή θα τεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο τεστ. Ένα τεστ που αν ο Παναθηναϊκός το περάσει επιτυχώς τότε θα φύγει από πάνω του ένα τεράστιο βάρος, μια πολύ μεγάλη πίεση, μιας και ακολουθούν τρεις ακόμα συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις με Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Ρέαλ Μαδρίτης.

ΥΓ1: Το αναφέραμε και πιο πάνω στο κείμενο αλλά ας το αναφέρουμε ξανά. Ο Κέντρικ Ναν χθες το βράδυ αγωνίστηκε για 32 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Επιχείρησε συνολικά 15 δίποντα και 8 τρίποντα. Δεν πήρε ούτε μία φορά ένα φάουλ που θα τον έστελνε στη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός «εκτέλεσε» 25 και ο Αμερικανός δεν «εκτέλεσε» καμία. Τροφή για σκέψη…

ΥΓ2: Αυτό που έγινε χθες το βράδυ στις εξέδρες του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι μοναδικό. Για μία ακόμα φορά όλη η Ευρώπη κατάλαβε στην πράξη την απίστευτη σχέση ομάδας κόσμου. Τον απίστευτο τρόπο που ο οργανισμός του μπασκετικού Παναθηναϊκού έχει καταφέρει να... χτίσει μια σχέση αμοιβαίων συναισθημάτων με τον κόσμο της. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Κυρίως σε αυτά. Μια σχέση αμοιβαίας αγάπης, αμοιβαίου σεβασμού, αμοιβαίας κατανόησης. Και αυτή η σχέση ήταν είναι και θα είναι το γιατρικό της ομάδας.

ΥΓ3: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ξεκάθαρα μπερδεμένος. Και φαίνεται στις δηλώσεις του αναφορικά με το αν ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή ή όχι. «Όλος ο κόσμος εδώ μας πιέζει να κάνουμε μεταγραφή» είπε χθες, «Δε θα κάνουμε μεταγραφή επειδή το θέλουν τα social media» είχε πει πριν μερικές ημέρες. Το γεγονός ότι βγαίνουν ρεπορτάζ μέσα από την ομάδα του Ολυμπιακού ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πολύ κοντά στην απόκτηση δύο παικτών δεν μπορεί να μεταφράζεται ως πίεση για μεταγραφή. Επίσης το να παίρνουμε στα σοβαρά όσα γράφονται στα social δεν είναι και ότι καλύτερο και θεωρώ πως ο κόουτς απλά το… χρησιμοποιεί για δικούς του σκοπούς. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ζητήσει ενίσχυση από τη διοίκηση, τη στιγμή που η διοίκηση του Ολυμπιακού ψάχνει την… ενίσχυση και προσπαθεί να «κλείσει» παίκτη.