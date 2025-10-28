MENU
Sold out το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως και το παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι sold out.

Λίγα ήταν τα εισιτήρια που είχαν απομείνει για την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην ισραηλινή ομάδα, με τους «πράσινους» μισή ώρα πριν το τζάμπολ να ανακοινώνουν πως έγινε sold out.

Τα εισιτήρια για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εξαντλήθηκαν, με το «Telekom Center» να είναι γεμάτο για ακόμα μία φορά.

