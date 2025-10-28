Sold out το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως και το παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι sold out.

Λίγα ήταν τα εισιτήρια που είχαν απομείνει για την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην ισραηλινή ομάδα, με τους «πράσινους» μισή ώρα πριν το τζάμπολ να ανακοινώνουν πως έγινε sold out.

