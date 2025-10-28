Παναθηναϊκός: Με Ναν, Χουάντσο και Χολμς κόντρα στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

Με τους Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρίσον Χολμς στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Με το γνωστό πρόβλημα του Έλληνα άσου θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» απέναντι στην ισραηλινή ομάδα, με τον Εργκίν Αταμάν να μην μπορεί να υπολογίζει στον Ρογκαβόπουλο.

Αντίθετα κανονικά στην 12άδα είναι οι Ναν, Χουάντσο και Χολμς, που ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν και τέθηκαν στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Φυσικά εκτός θα είναι οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χόαρντ, Κλαρκ, Σάντος, Ουόκερ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο, Ομορούγι, Ντάουτιν, Λιφ, Μπλατ