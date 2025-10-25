Ο ΠΑΟΚ ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος καταιγιστικός και χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στο Περιστέρι, επικράτησε με 87-73 στο Παλατάκι για την τέταρτη αγωνιστική της GBL.

Κάνοντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ ανέβασε το ρεκόρ του στην GBL στο 3-1, «καθαρίζοντας» το Περιστέρι (2-1, είχε ρεπό) με συνοπτικές διαδικασίες (87-73) έχοντας πέντε διψήφιους (Τζάκσον, Μπράουν, Ντίμσα, Τζόουνς) και κορυφαίο τον Μπεν Μουρ.

O ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ ενώ το Περιστέρι με Καρντένας, Νίκολς, Γιάνκοβιτς, Βαν Τούμπεργκεν και Πέιν με την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και με τρίποντα των Ντίμσα, Περσίδη και Τζάκσον να παίρνει από νωρίς το πάνω χέρι με 15-6 και 21-11, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν για το 21-14 με σουτ έξω από τα 6,75 του Αμπερκρόμπι ο οποίος ήταν η πιο αξιόπιστη επιθετικά λύση για τον ομάδα του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο και με την είσοδο του Μουράτου το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε ενέργεια στη περιφέρεια, με τον Έλληνα γκαρντ να σημειώνει γρήγορα 6 πόντους και να κατεβάζει τη τιμή της διαφοράς στους 4 (25-21).

Με Μέλβιν και Ντίμσα να βρίσκουν λύσεις ο Δικέφαλος πήγε εκ νέου στoυς 10 (33-23), με τον Αμπερκρόμπι να αναλαμβάνει ξανά δράση και να μειώνει σε 45-41. Τελικά, οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να κάνουν καλό finish και να οδηγηθούν στα αποδυτήρια με +8 (46-38) με δράστη τον Μουρ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ καλά και την τρίτη περίοδο και βρίσκοντας τρίποντα από τους Μέλβιν και Μπράουν, αλλά και τρομερές βοήθειες από τον Μουρ μέσα στη ρακέτα, ξέφυγε στα μισά του δεκαλέπτου με +15 (59-44).

Βρίσκοντας λύσεις από Καρντένας και Νίκολς το Περιστέρι προσπάθησε να μείνει κοντά (62-51), αλλά σε εκείνο το σημείο ο Μάρβιν Τζόουνς κυριάρχησε την ρακέτα και έστειλε τον Δικέφαλο στο +15 με 70-55, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 71-57 υπέρ του ΠΑΟΚ μετά από εύστοχες βολές του Χάρις για την ομάδα της Αθήνας.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι ασπρόμαυροι μπήκαν πολύ συγκεντρωμένοι και με τον Μπράουν να έχει καλές ιδέες επιθετικά, πήραν νέα μεγάλη απόσταση με (78-61), η οποία χάθηκε σχετικά γρήγορα μιας και το Περιστέρι με τρίποντο του Χάρις και κάρφωμα του Πέιν πλησίασε τρόπον τινά με 79-68 στο τελευταίο τετράλεπτο.

Και εκεί που ο ΠΑΟΚ έδειξε να κολλάει, ένας παίκτης κλάσης τελείωσε το ματς. Περίπου δυόμιση λεπτά πριν το τέλος, ο Τόμας Ντίμσα με ένα απίθανο τρίποντο από τα 7 plus μέτρα έκανε το 82-68 και κλείδωσε την ασπρόμαυρη νίκη, με τον Μπράουν να πετυχαίνει ένα δύσκολο λει απ (84-68) στιγμές αργότερα.

Τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικά, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 87-73 παίρνοντας σκορ από ένα μακρινό τρίποντο του Τζάκσον και να κάνει δικό του το ροζ φύλλο του αγώνα, κόντρα σε ένα Περιστέρι που δεν άντεξε να κυνηγάει συνεχώς τις διψήφιες διαφορές του Δικεφάλου.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73

