MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Α1 Γυναικών: Εύκολη αποστολή στον Βόλο για τον Ολυμπιακό - Εντός με τον Πρωτέα ο ΠΑΟΚ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βόλο κόντρα στην νεοφώτιστη Ανόρθωση, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Πρωτέα Βούλας για την 4η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο Ολυμπιακός που προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague Γυναικών δοκμάζεται στην έδρα της νεοφώτιστης Ανόρθωσης Βόλου.

Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής ημέρας υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας στο Παλατάκι. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 

12:00 ΠΑΟΚ - Πρωτέας Βούλας

14:00 Νέα Ιωνία - ΠΑΣ Γιάννινα 

14:00 Πανσερραϊκός  - Παναθλητικός

16:00 Ανόρθωση Βόλου - Ολυμπιακός

Η Βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός         6       260-187     73
2) Αθηναϊκός      5       228-185     43
3) Πανσερραϊκός         5       209-191     18
4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   5       199-195     4
5) ΠΑΣ Γιάννινα  5       222-233     -11
6) Ολυμπιακός   4       171-123     48
7) Πρωτέας Βούλας     4       204-220     -16
8) Παναθλητικός          3       149-160     -11
9) ΠΑΟΚ     3       202-254     -52
10) Αμύντας        3       175-229     -54
11) Ανόρθωση Βόλου  2       116-158     -42

Α1 Γυναικών: Εύκολη αποστολή στον Βόλο για τον Ολυμπιακό - Εντός με τον Πρωτέα ο ΠΑΟΚ