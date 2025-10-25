Α1 Γυναικών: Εύκολη αποστολή στον Βόλο για τον Ολυμπιακό - Εντός με τον Πρωτέα ο ΠΑΟΚ

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο Ολυμπιακός που προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague Γυναικών δοκμάζεται στην έδρα της νεοφώτιστης Ανόρθωσης Βόλου.
Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής ημέρας υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας στο Παλατάκι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
12:00 ΠΑΟΚ - Πρωτέας Βούλας
14:00 Νέα Ιωνία - ΠΑΣ Γιάννινα
14:00 Πανσερραϊκός - Παναθλητικός
16:00 Ανόρθωση Βόλου - Ολυμπιακός
Η Βαθμολογία
1) Παναθηναϊκός 6 260-187 73
2) Αθηναϊκός 5 228-185 43
3) Πανσερραϊκός 5 209-191 18
4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5 199-195 4
5) ΠΑΣ Γιάννινα 5 222-233 -11
6) Ολυμπιακός 4 171-123 48
7) Πρωτέας Βούλας 4 204-220 -16
8) Παναθλητικός 3 149-160 -11
9) ΠΑΟΚ 3 202-254 -52
10) Αμύντας 3 175-229 -54
11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42