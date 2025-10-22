Μαρτίνεθ: «Δεν νιώθουμε άνετα - Γιατί στις 25 Νοεμβρίου δεν είναι ασφαλές να παίξουμε στο Ισραήλ και στις 5 Δεκεμβρίου θα είναι;»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε για την επιστροφή των αγώνων των ισραηλινών ομάδων στη φυσική τους έδρα από 1 Δεκεμβρίου, εκφράζοντας τους προβληματισμούς του.

Ο κόουτς της Βαλένθια μιλώντας στα ισπανικά ΜΜΕ προ της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία (23/10, 21:30) ανέφερε για την απόφαση της Euroleague σχετικά με τις ισραηλινές ομάδες:

«Μας αρέσει που η Χάποελ και η Μακάμπι θα μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια τους εντός έδρας και που δεν θα χρειάζεται να παίζουμε κεκλεισμένων των θυρών όταν παίζουμε εναντίον τους. Μας αρέσει αυτό, αλλά εκτός αθλητικής πτυχής, δεν είμαστε πολύ ήρεμοι. Όταν βλέπεις τα νέα, νομίζουμε ότι η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί όπως θα θέλαμε».

Αμφισβήτησε ακόμα γιατί η EuroLeague επέλεξε τον Δεκέμβριο ως την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν οι ισραηλινοί σύλλογοι στην πατρίδα τους: «Γιατί στις 25 Νοεμβρίου δεν είναι ασφαλές να παίξουμε στο Ισραήλ και στις 5 Δεκεμβρίου θα είναι; Όσοι έχουν πάρει την απόφαση δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουν εκεί και θα ήθελα να μάθω γιατί δέκα μέρες αργότερα θα είναι ασφαλές. Δεν νιώθουμε άνετα με την κατάσταση.

Αλλά, αυτός είναι ο αθλητισμός, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του προβλήματος, θα θέλαμε η κατάσταση να είναι φυσιολογική. Αλλά αν με ρωτάτε, είμαι απλώς ο προπονητής της Βαλένθια και δεν είμαστε πολύ ήρεμοι», είπε ο Pedro Martinez.

Όσον αφορά την Αρμάνι, σημείωσε: «Πρόκειται για μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Έχουν μια πολύ συμπαγή άμυνα, παίζουν με ελαφρώς διαφορετικό ρυθμό από τον δικό μας. Είναι μία από τις πιο δύσκολες ομάδες που μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή.

Τώρα πρέπει να βάλουμε τον Μοντέρο στο παιχνίδι, ο οποίος ουσιαστικά δεν έκανε ουσιαστικά προετοιμασία όταν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα . Σήμερα έκανετην τρίτη προπόνηση από τότε που επέστρεψε, οπότε σε όλα αυτά επικεντρωνόμαστε, εμπλέκοντας αυτούς τους παίκτες που έλειπαν».