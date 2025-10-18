Ζντοβτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τον κόσμο»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζντοβτς, μετά το μεγάλο διπλό του Δικεφάλου στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του, αλλά και τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» για την υποστήριξή τους.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Μας βοήθησαν πολύ, ήταν ο έκτος μας παίκτης. Ήταν μία σημαντική νίκη, όπως είναι κάθε νίκη στο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε αρκετά πράγματα στο ημίχρονο.

Έπρεπε να παίξουμε με περισσότερη δύναμη, να βάλουμε τα κορμιά μας, αλλά κυρίως να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και όχι ένα φιλικό. Αυτό είπα στα παιδιά, κάναμε μία προσπάθεια να τους αφυπνίσουμε, παίξαμε καλύτερα, δεν δώσαμε τη δυνατότητα στον ΜακΚόλουν να κάνει drive και στο τέλος επιβραβευτήκαμε για όλα αυτά.

Στο κατάλληλο σημείο γυρίσαμε το παιχνίδι και πήραμε μία σημαντική νίκη. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, είχαμε και οι δύο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα, ο Προμηθέας είχε ταξίδι στην Πολωνία, ίσως να είδατε ότι στο δεύτερο ημίχρονο εμείς ανεβάζαμε την απόδοσή μας και ο αντίπαλος έπεφτε. Καλή συνέχεια στον Προμηθέα και στον κόουτς Λιμνιάτη».