Περσίδης: «Δείξαμε χαρακτήρα και αφιερώνουμε τη νίκη στη μνήμη του Λουκά Μήγιου»

Ο Νίκος Περσίδης μετά το μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, αφιέρωσε τη νίκη του Δικεφάλου στη μνήμη του πατέρα του Γιαννάκη, Λουκά Μήγιου, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Αναλυτικά όσα είπε ο καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ:

Για την εμφάνιση κόντρα στον Προμηθέα: «Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Δεν ήταν καλή η εικόνα μας στο ημίχρονο. Δεχτήκαμε 50 πόντους σχεδόν, ήταν προφανές ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα για να κερδίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ δυνατά.

Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δείχνει το χαρακτήρα της ομάδας. Και είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε και για το Melvin που δεν ήταν σήμερα μαζί μας, και για τον κόσμο μας που ήταν και σήμερα δίπλα μας και μας βοήθησε. Αυτή η νίκη όμως, είναι πρωτίστως αφιερωμένη στη μνήμη του κυρίου Λουκά».

Για τη σημασία της νίκης: «Είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη μας. Μας βοηθάει στην ψυχολογία μας, είναι μία επιβράβευση της δουλειάς που κάνουμε, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θέλουμε να χτίσουμε ένα καλό σερί, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη και πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι για τον αγώνα της Τετάρτης».