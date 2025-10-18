Το χάρηκαν με την ψυχή τους: Οι γονείς του Χολμς πανηγύρισαν ξανά νίκη του Παναθηναϊκού (vid)

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς «χτύπησαν» ξανά στα social media, μετά το μεγάλο διπλό που πήρε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Αναντολού Εφές.

Ο Αμερικανός σέντερ του Τριφυλλιού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Ρίτσαρντ και την Λιντέσια Χολμς να αναρτούν βίντεο στο «X», πανηγυρίζοντας για τη νίκη του Παναθηναϊκού.

«Δύο στη σειρά! Δύο στη σειρά! Νικήσαμε, νικήσαμε, νικήσαμε. Παναθηναϊκός!», τραγούδησαν οι γονείς του Ρισόν Χολμς, πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους για την εμφάνιση του γιου τους και τη νίκη του Τριφυλλιού.