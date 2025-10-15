Σκαριόλο για Σφαιρόπουλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση η απόλυσή του»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, σημειώνοντας πως είναι μια παράλογη απόφαση.

Πολλές ήταν οι αντιδράσεις σχετικά με την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το ανεπιτυχές ξεκίνημα στην σεζόν.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του στην Mozzart Sport αναφέρθηκε στο θέμα της απόλυσης του Έλληνα προπονητή, χαρακτηρίζοντας παράλογη την απόφαση της σερβικής ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με την κατάσταση. Κάθε σύλλογος είναι μια ιστορία για τον εαυτό του και κάθε κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο, από την πλευρά του προπονητή – το να απολυθεί ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά από δύο γύρους είναι εντελώς παράλογο και δεν έχει νόημα για μένα. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος προπονητής και προπονητής.

Τώρα που ήρθε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, του εύχομαι καλή τύχη γιατί είναι και μεγάλος ειδικός. Γενικά, αυτές οι γρήγορες αλλαγές δεν έχουν πολύ νόημα, αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ, γιατί δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες».