Γιαννακόπουλος: «Εκεί στη γωνία είναι τα τραπεζάκια που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν» (vid)

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο δείπνο, που παρέθεσε στα μέλη της ομάδας, είπε ότι η απόλυτη επιτυχία φέτος είναι μονόδρομος.

Ο Παναθηναϊκός έχει αύριο το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό, πριν από λίγες ώρες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, φιλοξένησε όλη την ομάδα στο σπίτι του στο Σούνιο.

Στην ομιλία του είπε ότι η απόλυτη επιτυχία φέτος είναι μονόδρομος: οι τρεις κούπες δηλαδή:

«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Είναι η αρχή της σεζόν. Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας ευτυχία και υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Κάποια καινούργια πρόσωπα ήρθαν φέτος, εντός κι εκτός παρκέ.

Θα ήθελα να ζητήσω από τους πιο παλιούς, να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια, να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, δηλαδή το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη.

Ο λόγος για τον οποίο εγώ και ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ σήμερα, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος. Εκεί στη γωνία είναι τα τραπεζάκια που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν.

Δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ενέργεια έχουμε. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Όπως και ο κ. Παρθενόπουλος και ο κόουτς. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν».