Οι πεντάδες του Άταμαν, το πρόβλημα στους σέντερ και ο ανίκητος Κέντρικ Ναν

O Παναθηναϊκός πήρε ένα σημαντικό διπλό, με τον Άταμαν να κάνει πολλές δοκιμές και τον Κέντρικ Ναν, να δείχνει γιατί είναι ο MVP. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Βιτόρια, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό, γιατί όπως φαίνεται, όλες οι ομάδες της πρώτης ταχύτητας θα περάσουν από αυτό το γήπεδο. Η Μπασκόνια είναι μια πραγματικά κακή ομάδα, με μια πολύ περίεργη στελέχωση, που παίζει ένα μπάσκετ όσα πάνε και όσα έρθουν. Καμιά φορά μπορεί να κάνει ζημιά, αλλά γενικά δεν είναι για να χάνεις από τέτοια ομάδα.

Η διαχείριση του Άταμαν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στον αγώνα, διαβασμένος στην άμυνα, βοηθάει και ότι οι γκαρντ της Μπασκόνια δεν έχουν σουτ μετά από ντρίπλα, οπότε πήρε από νωρίς διαφορά με τους Ναν και Όσμαν να βρίσκονται σε καλή μέρα. Εκεί λοιπόν άρχισε το παράδοξο, αφού ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν μας έχει δώσει ποτέ τέτοια δείγματα. Στην δεύτερη περίοδο, άρχισε να βάζει και να βγάζει παίκτες συνεχώς, αλλάζοντας πεντάδες και σχήματα, προφανώς κάνοντας δοκιμές.

Ίσως ο Τούρκος προπονητής να θεώρησε ότι είτε έτσι, είτε αλλιώς το παιχνίδι θα το πάρει, όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει η ομάδα τον ρυθμό της και να ξαναβάλει την Μπασκόνια στο ματς. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Άταμαν, στην πρώτη περίοδο, χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικές πεντάδες. Στην δεύτερη, άλλαξε 12(!!), στην τρίτη, τέσσερις και στην τελευταία 10(!!). Τα σκορ στα δεκάλεπτα ήταν 14-20, 22-22, 20-29, 28-15. Μπορεί να είναι τυχαίο, ότι στα δεκάλεπτα που έγιναν πολλές αλλαγές, ήταν τα χειρότερα του Παναθηναϊκού, αλλά όπως και να έχει, η ομάδα φάνηκε να μπερδεύεται.

Το ότι ο Άταμαν ψάχνεται, είναι δεδομένο. Αυτά τις περισσότερες φορές γίνονται στην προετοιμασία και στα φιλικά, όμως ο Παναθηναϊκός κάνει προετοιμασία, μέσα από τους επίσημους αγώνες. Το εντυπωσιακό σε όλες αυτές τις αλλαγές, είναι για παράδειγμα, ότι στην δεύτερη περίοδο, οι 7 από τις 12 πεντάδες χρησιμοποιήθηκαν για λιγότερο από ένα λεπτό, δείγμα και του ότι ο προπονητής έψαχνε τα πιο ταιριαστά σχήματα. Στα πρώτα 20 λεπτά, είχαν αγωνιστεί και οι 12 παίκτες, πράγμα σπάνιο για το τριφύλλι.

Πρέπει να κρατήσουμε πάντως κάποια σχήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Είδαμε ίσως για πρώτη φορά τόσο πολύ, τον Όσμαν στο τέσσερα, μαζί με τον Ρογκαβόπουλο. Είδαμε small ball πεντάδα, με τον Ερνανγκόμεζ στην θέση ‘5’, σε ένα 5-out. Είδαμε τον Γκριγκόνις στο ‘2’, ενώ έπαιξαν για περίπου πέντε λεπτά μαζί ο Σορτς με τον Σλούκα. Όλα αυτά είναι πειράματα, οπότε πρέπει να δούμε τι θα κρατήσει και τι όχι, το προπονητικό επιτελείο για το μέλλον.

Το πρόβλημα στην θέση πέντε

Ο Παναθηναϊκός αυτήν την στιγμή μοιάζει να έχει πρόβλημα στην θέση του σέντερ. Παίρνει από λίγα έως ελάχιστα από τους δύο σέντερ του και ο Άταμαν, αναγκάζεται να κάνει αλχημείες. Ο Γιουρτσέβεν, ήταν σε κακό βράδυ, δεν μπόρεσε να τελειώσει τις φάσεις που πήρε στην αρχή και στην συνέχεια δεν τροφοδοτήθηκε. Τα χαρακτηριστικά των γκαρντ της Μπασκόνια, τον βοήθησαν στην άμυνα που δεν εκτέθηκε, αλλά σίγουρα, πρέπει να δώσει περισσότερα.

Από την άλλη ο Χολμς, δείχνει ακόμα να μην έχει καταλάβει που βρίσκεται, όχι με την αρνητική έννοια βέβαια. Προσπαθεί, παίζει με ένταση, αλλά ακόμα μοιάζει έξω από τα νερά του. Πολλές φορές είναι εκτός θέσης, δεν ξέρει που να κινηθεί ακριβώς και χάνεται στις περιστροφές. Αυτά είναι λογικά μέχρι ένα σημείο, όμως σιγά σιγά θα πρέπει και αυτός να δείχνει βελτίωση όσο περνάνε τα παιχνίδια. Το κυριότερο δείγμα ότι ακόμα μαθαίνει, είναι ο τρόπος που φορτώνεται με φάουλ. Όλοι οι παίκτες που έρχονται από την Αμερική αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, καθώς είναι διαφορετική η εδώ φιλοσοφία των σφυριγμάτων. Θα μάθει όμως για να μην στερεί από την ομάδα την παρουσία του. Σίγουρα, είναι νωρίς ακόμα για να κρίνεται και μάλιστα τόσο αυστηρά, αλλά και αυτός θα πρέπει να αρχίσει να δείχνει πρόοδο.

MVP is here

Τα όσα έγιναν στην τελευταία περίοδο του αγώνα, μπορεί να πει κανείς ότι ανήκουν στην κατηγορία blooper. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός, έχασε την διαφορά, δεχόταν τρίποντα και τελικά ισοφαρίστηκε από επιθετικό ριμπάουντ από βολή του ίδιου του σουτέρ, αφού κανείς δεν έκανε αυτό που μαθαίνουν στα παιδικά, box out σε αυτόν που εκτελεί. Με 4.4 να απομένουν, όλα έδειχναν παράταση. Βοήθησε και ο βαθύς ύπνος της Μπασκόνια που με τρία φάουλ δεν έκανε άλλο ένα για να «φάει» δευτερόλεπτα από τους πράσινους, ώσπου εμφανίστηκε ο εξωγήινος.

Το σουτ που βάζει ο Ναν, είναι όντως τρομερό. Μετά από ντρίπλα, με δύο παίκτες να εμφανίζουν χέρια στο οπτικό του πεδίο και όμως, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το στείλει στο διχτάκι. Κατά την γνώμη μου, αυτό δεν ήταν το σπουδαιότερο που έκανε σε αυτήν την φάση. Νομίζω ότι το μεγαλείο του παίκτη, φαίνεται από την διαχείριση που έκανε στον χρόνο του. Τα 4.4 δεύτερα για κάποιους μπορεί να είναι μια ντρίπλα και ένα σουτ της απελπισίας. Για παίκτες όπως ο Ναν, που ο χρόνος στο μυαλό του πάει πιο αργά, από τους υπόλοιπους, ήταν αρκετός για να πάρει την μπάλα σχεδόν στα εννιά μέτρα, να πάει με δεξιά ντρίπλα και να αλλάξει κατεύθυνση για να βγάλει τον Ντιαλό από την αμυντική του ισορροπία, να πάει στο αριστερό του χέρι και να εκτελέσει ανάμεσα σε δύο χέρια, με γρηγορότερο release για να προλάβει την αλλοίωση.

Όλο αυτό είναι ένα αριστούργημα ποιότητας, μπασκετικής αντίληψης και προσωπικότητας που έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Φυσικά δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά συνεχώς μας εκπλήσσει ο Ναν με αυτά που κάνει. Βέβαια, επειδή δεν θα μπορεί να σώζει την ομάδα του κάθε φορά, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί σημαντική βελτίωση στην συνέχεια που το πρόγραμμα δυσκολεύει. Ο Άταμαν, δεν θα αργήσει να κλείσει το ροτέισον και να πάει με αυτούς που αισθάνεται σίγουρος, οπότε όλοι οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να δείχνουν.