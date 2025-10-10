Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο κοινό που έχω παίξει ποτέ» (vid)

Ο «Luka Magic», κλήθηκε να επιλέξει την πιο καυτή ατμόσφαιρα που έχει παίξει στην καριέρα του, αποθεώνοντας τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «First we feast» στο YouTube, όπου το challenge ήταν να απαντάει σε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.

Μια από τις ερωτήσεις αφορούσε και την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αγωνιστεί στην μέχρι τώρα καριέρα του, με τον Ντόντσιτς να επιλέγει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ενθυμούμενος ένα ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό», ανέφερε ο Σλοβένος γκαρντ.