Επίσημο το διαζύγιο του Σφαιρόπουλου με τον Ερυθρό Αστέρα

Παρελθόν και τυπικά από την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά από δύο χρόνια.

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Σφαιρόπουλου ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Η διοίκηση δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένη από την εικόνα της ομάδας του Βελιγραδίου σε αυτή την έναρξη της σεζόν και αποφάσισε να τον απομακρύνει, ευχαριστώντας τον όμως για την προσφορά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου του συλλόγου Ζέλικο Ντρτσέλιτς, του γενικού διευθυντή αθλητικού τομέα Μίλαν Τόμιτς, της διοίκησης του συλλόγου και του πρώην προπονητή Γιάννη Σφαιρόπουλου, ελήφθη η απόφαση ότι ο κ. Σφαιρόπουλος δεν θα υπηρετεί πλέον ως προπονητής της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας.

Αυτή η απόφαση ελήφθη με έναν μόνο στόχο και για τις δύο πλευρές - ότι ήταν προς το συμφέρον του Ερυθρού Αστέρα αυτή τη στιγμή.

Ο σύλλογος θα ήθελε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να ευχαριστήσει τον προπονητή Γιάννη Σφαιρόπουλο για όλα όσα έχει κάνει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, για τον τρόπο που έχει εκπροσωπήσει τον σύλλογο εντός και εκτός γηπέδου, και για όλα όσα έχει κάνει για να ανεβάσει τον σύλλογο σε υψηλότερο επίπεδο μαζί.

Του ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα παραμείνει ανεξίτηλο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου μας με τα τρόπαια που κατέκτησε, αλλά και με το βραβείο που έλαβε ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας (Αθλητικός Σύνδεσμος Ερυθρού Αστέρα)!