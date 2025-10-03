Χωρίς ρόλους, χημεία και διάθεση για άμυνα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ (96-103) και το πρώτο καμπανάκι για ήχησε τους «πράσινους».

Ήττα με κάτω τα χέρια για τον Παναθηναϊκό Aktor. Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν χωρίς ρόλους και χημεία, αλλά και χωρίς διάθεση για άμυνα και είδαν την Μπαρτσελόνα να «σπάει» από νωρίς την έδρα τους, δίνοντάς τους ένα σκληρό μάθημα. Έτσι, το πρώτο καμπανάκι ήχησε, μόλις τη 2η αγωνιστική, καθώς πέραν της ήττας το «τριφύλλι» προβληματίζεται και για την εικόνα που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Πλέον, τόσο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όσο και εκείνη του Χοάν Πεναρόγια, είναι στο 1-1.

Οι Καταλανοί έκαναν... θραύση στα επιθετικά ριμπάουντ (18) και υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό Aktor σε διψήφιο αριθμό λαθών (13). Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα εντοπίστηκε στην αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων. Κι αυτό γιατί οι «πράσινοι» επέτρεψαν στους «μπλαουγκράνα» να σουτάρουν με το ασύλληπτο 47,1% πίσω από τα 6,75μ. και να ευστοχήσουν σε 16 τρίποντα (16/34), την ώρα που και η ρακέτα του «τριφυλλιού» ήταν απροστάτευτη.

Βέβαια, πέραν της δεδομένα κακής «πράσινης» εικόνας, οι γηπεδούχοι έχουν πολλά -και δικαιολογημένα- παράπονα από τους διαιτητές του παιχνιδιού. Οι τρεις ρέφερι δεν εφάρμοσαν τα ίδια κριτήρια και στις δύο πλευρές του glass floor, «εφηύραν» ορισμένα φάουλ υπέρ της Μπαρτσελόνα και εκνεύρισαν τον Αταμάν, τον Ναν, τον Σλούκα και το sold out κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν ήταν εκ των πρωταγωνιστών, ολοκληρώνοντας το... ρεσιτάλ του στο "Telekom Center" με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Τορνίκε Σενγκέλια να «γράφει» με τη σειρά του σπουδαία νούμερα (17 πόντοι). Έκανε «θραύση» ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ (13π. με 8/10β. και 6ρ.), εξαιρετικός ο Νίκολας Λαπροβίτολα (15π., 9ασ.), διψήφιος και ο Κέβιν Πάντερ (13π.).

Στην αντίπερα όχθη, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (27 πόντοι - career-high και 8 ριμπάουντ) και Κώστας Σλούκας (18 πόντοι, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα) ήταν οι μόνοι που βρίσκονταν εντός... κλίματος αγώνα, με τον Παναθηναϊκό Aktor να πληρώνει ακριβά μια πολύ κακή βραδιά του.

Πολύ κακό το «πράσινο» ξεκίνημα, εκνευρισμένος ο Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε... εφιαλτικά το παιχνίδι (0-8 στο 2'), με τον Εργκίν Αταμάν να καλεί άμεσα time out και να αλλάζει τα 4/5 του αρχικού του σχήματος. Η «Μπάρτσα» έφτασε μέχρι το 0-11 (3/3 3π.) και τότε ήρθε η «πράσινη» απάντηση. Η άμυνα έσφιξε για ένα τρίλεπτο, ο Σλούκας (2ασ.) μοίρασε τη μπάλα στον Όσμαν στο ανοιχτό γήπεδο (4π.), ενώ ο Γιούρτσεβεν έδωσε μια φανταστική ασίστ τον Ερνανγκόμεθ, που με τρίποντο διαμόρφωσε το 11-11 (6'). Το νέο πρόβλημα για τους γηπεδούχους, όμως, αφορούσε τα φάουλ των Σλούκα - Ναν (2φ. έκαστος), με τον Αταμάν να... ανακατεύει ξανά την τράπουλα, βλέποντας τους Καταλανούς να βρίσκουν νέο σερί (13-18 στο 8'). Μάλιστα, ύστερα από ένα αντιαθλητικό του Γιούρτσεβεν, οι Κέιλ - Νόρις έστειλαν τους φιλοξενούμενους στο +9 του δεκαλέπτου (17-26 στο 10').

Χαμένα ριμπάουντ, έλλειψη αμυντικής προσήλωσης και... μπλαουγκράνα ο έλεγχος

Το γκολ - φάουλ του Τι Τζέι Σορτς έδωσε... σύνθημα ανάκαμψης (20-26 στο 11') και ο εξαιρετικός Χουάντσο (8π., 3ρ.) έστειλε το ματς στον πόντο (29-30 στο 13'). Με 3/3β. του Γκραντ οι «πράσινοι» προσπέρασαν (35-33 στο 14') και ο Ναν επέστρεψε αντί του Σορτς. Όμως, ο «Κ» δέχτηκε τεχνική ποινή, έφτασε τα 3φ. στο 15' και κάθισε ξανά στον πάγκο. Σε εκείνο το σημείο η «Μπάρτσα» αντέδρασε εμφατικά, αφού ήταν ανώτερη στο ζωγραφιστό. Οι Καταλανοί βρήκαν σκορ από το δίδυμο Σενγκέλια - Κλάιμπερν, έκαναν «θραύση» στα επιθετικά ριμπάουντ και πήραν εκ νέου το «πάνω χέρι» (35-41 στο 16' και 40-46 στο 18'). Μάλιστα, το τρίποντο του Λαπροβίτολα έστειλε και πάλι το σύνολο του Πεναρόγια στο +9 (40-49, 7/16 3π. οι φιλοξενούμενοι), σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός Aktor είχε 10 ασίστ/ 7 λάθη και έλλειψη αμυντικής προσήλωσης. Το πρώτο μέρος, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με σκορ (45-51 στο 20'). Ουσιαστικά, ο Χ. Ερνανγκόμεθ ήταν εκείνος που κρατούσε το «τριφύλλι»... ζωντανό (13 πόντοι με 5/7 σουτ, 5 ριμπάουντ).

Το one man show του Σλούκα δεν μπόρεσε να «κρύψει» την προβληματική εικόνα των γηπεδούχων

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το β' μέρος με Σλούκα - Γκραντ, τον αρχηγό του να χρεώνεται με 3ο φάουλ από νωρίς (21') και τον Σενγκέλια να στέλνει τη «Μπάρτσα» σε διψήφιο (46-56). Ο Χολμς έκανε το 3ο και το 4ο φάουλ του στον κυρίαρχο Ουίλι Ερνανγκόμεθ και ο Αταμάν άλλαξε ξανά τα πλάνα του (52-63 στο 23'), βλέποντας την ομάδα του ασυνεπή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το σχήμα χαμήλωσε με την επιστροφή του Ναν (τρεις γκαρντ) και Χουάντσο - Μήτογλου στη frontline και ο Σλούκας με τρεις κερδισμένες άμυνες και one man show «ροκάνισε» την απόσταση (62-69 στο 27', 10π., 3ρ. και 6ασ. ο Έλληνας γκαρντ). Σορτς, Γιούρτσεβεν και Καλαϊτζάκης πήραν σταδιακά θέση στο glass floor, αλλά οι Καταλανοί έκαναν... κουμάντο, με τον Αταμάν να είναι έξαλλος για ένα επιθετικό φάουλ που δεν δόθηκε (64-74 στο 28' με 3π. του Ντάριο Μπριθουέλα). Σε εκείνο το σημείο, το "Telekom Center" πήρε... φωτιά, ο Χουάντσο έκανε «θραύση» (17π.) και οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να μειώσουν (69-75 στο 30').

Η Μπαρτσελόνα εξέθεσε ξανά και ξανά την «πράσινη» άμυνα και «σφράγισε» το διπλό

Το πρώτο λεπτό της 4ης περιόδου ήταν ένας νέος... εφιάλτης για το «τριφύλλι», αφού τα τρίποντα των Πάντερ - Κλάιμπερν «εκτόξευσαν» τη Μπαρτσελόνα στο +12 (69-81). Ο Σλούκας πήρε άρον άρον τη θέση του Καλαϊτζάκη, ο Σορτς έκανε ένα «φτηνό» λάθος και ο Πάντερ «έγραψε» το +15 (69-84 στο 32'). Ο Γκραντ αντικατέστησε τον Σορτς, ενώ μετά το 4ο φάουλ του Σλούκα ο Όσμαν πήρε τη θέση του (71-84 στο 32'). Η «Μπάρτσα» έκλεψε ακόμα μια μπάλα (λάθος του Γκραντ) και με ένα -ακόμα- φάουλ που είδαν μόνο οι τρεις ρέφερι, ο Ουίλι έκανε το 71-85. Τότε ο Αταμάν αποφάσισε να επαναφέρει τον Σλούκα αντί του Όσμαν, με τον Κλάιμπερν να στέλνει τους Καταλανούς στο +16 (71-87) και τον Μήτογλου να επιστρέφει.

Σε εκείνο το σημείο ο Ερνανγκόμεθ ήταν ο παίκτης που... αρνούνταν να χάσει. Σκόραρε για το 73-87, έκλεψε μια μπάλα, βρήκε 2/2β. για το 78-88, κατέβασε ένα επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε ξανά για το 80-88, κατεβάζοντας την απόσταση σε μονοψήφιο (36'). Όμως, οι κακές «πράσινες» περιστροφές «χάρισαν» άλλο ένα ελεύθερο τρίποντο τους Καταλανούς (80-91, Λαπροβίτολα). Ο Χουάντσο σκόραρε ξανά (82-91), ο Αταμάν έκανε challenge για act of violence εις βάρος του Σλούκα έπειτα από ένα άστοχο λέι απ του Όσμαν, ενώ ένα κόψιμο του Ναν έγινε... δυο βολές για τον Βέσελι. Οι διαιτητές πήγαν στο instant replay, δεν δικαίωσαν το challenge του Τούρκου και ο Ρογκαβόπουλος γύρισε έπειτα από ώρα. Ο Βέσελι έκανε 0/2β., αλλά η Μπαρτσελόνα βρήκε επιθετικό ριμπάουντ για το 82-93, με τον Μήτογλου να σκοράρει άμεσα για τρεις (85-93). Το ίδιο έκανε και ο Λαπροβίτολα, απέναντι σε μία ακόμα κακή «πράσινη» άμυνα (85-96), αλλά και ο Σλούκας (88-96) με 2' για τη λήξη. Οι Καταλανοί έπαιξαν με τον χρόνο, ο Κλάιμπερν ευστόχησε στο 16ο τρίποντο των φιλοξενούμενων (88-99) και «σφράγισε» το διπλό των «μπλαουγκράνα» ( τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103.

