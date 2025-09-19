Τα παρασκήνια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν (vid)

Το ιστορικό 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» άνοιξε τις πύλες του, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αναρτά βίντεο από τα παρασκήνια.

Το «τριφύλλι» αντιμετώπισε την Παρτιζάν στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστραλία και πλέον έχει το δεύτερο την Κυριακή (21/9, 12:00) κόντρα στους Αδελαΐδα 76ers.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο από τα παρασκήνια της πρώτης αναμέτρησης απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Μελβούρνη.

Δείτε το σχετικό βίντεο: