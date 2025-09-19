Τα παρασκήνια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν (vid)

Το «τριφύλλι» αντιμετώπισε την Παρτιζάν στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστραλία και πλέον έχει το δεύτερο την Κυριακή (21/9, 12:00) κόντρα στους Αδελαΐδα 76ers.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο από τα παρασκήνια της πρώτης αναμέτρησης απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Μελβούρνη.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
𝟕𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 - 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 🎥— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 19, 2025
Step inside the atmosphere of the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament opening game!
From the best on-court moments to all the happenings around,… pic.twitter.com/IhvwpEMPJQ