Με τις νέες limited edition εμφανίσεις o Παναθηναϊκός

Με τις νέες limited edition εμφανίσεις αποκλειστικά για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα παίξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με τις νέες εμφανίσεις αποκλειστικά φτιαγμένες για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Παρτίζαν.

Πρόκειται για τις limited edition εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» στο τουρνουά κι απευθύνεται και στους Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας, όπως καταδεικνύουν και τα μπλε-λευκά χρώματα που έχουν προστεθεί στη λαιμόκοψη αλλά και στις ρίγες στα πλάγια.

Μάλιστα έγιναν και κάποιες ανακατατάξεις στους αριθμούς των παικτών, με τον Σορτς να παίρνει το «0» του Καλαϊτζάκη και τον Έλληνα άσο να παίρνει το «5».