Προπονήθηκε στην John Cain Arena ο Παναθηναϊκός ενόψει Παρτίζαν (vids)

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην John Cain Arena το γήπεδο που θα διεξαχθεί η πρώτη φιλική αναμέτρηση για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Παρτίζαν. Αποστολή στην Μελβούρνη: Βασίλης Παπαθεοδώρου

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, με το πρώτο «πράσινο» γκρουπ να βρίσκεται στην Μελβούρνη από την Κυριακή, ενώ όσοι είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες θα φτάσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκειμένου να προπονηθούν όλοι μαζί το πρωί της ίδια ημέρας.

Το «τριφύλλι» προπονήθηκε σήμερα στην John Cain Arena το γήπεδο που θα διεξαχθεί η πρώτη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν. Οι ετοιμασίες του γηπέδου ενόψει του τουρνουά έχουν ολοκληρωθεί και πλέον είναι όλα έτοιμα να υποδεχθούν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και Έλληνες φιλάθλους που αναμένεται να γεμίσουν το κλειστό.

