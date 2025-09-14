Με κορυφαίες τις Φιτζέραλντ - Βίτολα η φιλική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αμύντα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 89-71 του Αμύντα στο φιλικό ματς που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» κεκλεισμένων των θυρών.

Πρώτη σκόρερ για το σύνολο της Σελέν Ερντέμ ήταν η Φιγιόντα Φιτζέραλντ με 22 πόντους, ενώ από κοντά ακολούθησαν η Κρίστιν Βίτολα με 20 πόντους και η Σεντόνα Πρινς με 17 πόντους, ενώ εκτός ήταν οι Σταμολάμπρου, Χατζηλεοντή και Μπράουν.

Το «τριφύλλι» έδειξε θετικά στοιχεία και βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό επίπεδο για τα δεδομένα της εποχής και συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν δίνοντας άλλα φιλικά ώστε να τεστάρει την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 50-42, 67-61, 89-71

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Κριμίλη 3(1), Γαλανόπουλος 9, Φιτζέραλντ 22(3), Βίτολα 20(2), Prince 17, Κωτούλα 9(2), Χατζηγιακουμή 7(2), Πολυμένη 2, Κουμαντσιώτου, Υφαντοπούλου

