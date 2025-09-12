Σωτηρίου: «Θέλαμε κάπως να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορία του Αθηναϊκού, όραμά μας να παίξουμε Ευρωλίγκα»

Η Τεχνική Διευθύντρια του Αθηναϊκού και πρώην διεθνής παίκτρια, Κατερίνα Σωτηρίου, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για το σπουδαίο τουρνουά “aΘens Cup 2025” που διοργανώνει (12-14 Σεπτεμβρίου) η ομάδα του Βύρωνα, με τη συμμετοχή τριών συλλόγων της Ευρωλίγκας Γυναικών.

Μεταξύ άλλων, είπε:

Για το τουρνουά “aΘens Cup 2025”: «Θεωρώ ότι κάπως έπρεπε να γίνει μια υπενθύμιση για το παρελθόν, να… μεταλαμπαδεύσουμε τις αναμνήσεις. Κάτι σαν μηχανή του χρόνου που σε ταξιδεύει λίγο πίσω και σου θυμίζει πράγματα. Υπάρχουν αθλήτριες που τότε ήταν πάρα πολύ μικρές και δε γνωρίζουν καν ή δε θυμούνται. Όσο κι αν τους λες για την ιστορία του Αθηναϊκού, επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας δεν αρκεί αυτό, πρέπει να τους δείξεις. Γι’ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εικόνα ένα τουρνουά, ένα υψηλό επίπεδο να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε ιδέες που θα μπορεί ο καθένας να κοιτάξει τη μεγαλύτερη εικόνα. Προφανώς υπάρχει όραμα σε εμάς να παίξουμε Ευρωλίγκα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δούμε το επίπεδο, να δοκιμάσουμε και την ομάδα. Είναι πολύ όμορφα που διοργανώνεται ένα τέτοιο μεγάλο event στην Αθήνα. Και φυσικά θέλουμε να μας κάνει αυτό να ονειρευτούμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη ώστε να γεμίσει το γήπεδο και από νέους, αλλά θα υπάρχει και live streaming για τα παιχνίδια, γιατί μας το ζήτησαν και οι ομάδες του εξωτερικού».

Για το τι άλλο θα υπάρξει πέραν του αγωνιστικού: «Θα το κρατήσω μυστικό ώστε να έρθετε να τα δείτε. Αυτά που μπορώ να πω εγώ απ’ τη μεριά μου είναι για τις ομάδες. Μερσίν, Βαλένθια και Γκντίνια, μαζί με την ομάδα μας θα συμπληρώνουν την τετράδα του τουρνουά. Θα είναι δύο τα παιχνίδια κάθε μέρα. Θα υπάρξουν τιμώμενα πρόσωπα, όπως η Εβίνα Μάλτση, η Αναστασία Κωστάκη και ο Μιχάλης Κυριακάκης. Φυσικά σχετικά με τις 13 Σεπτεμβρίου, που είναι πολύ σημαντική μέρα για την ομάδα, έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να φέρουμε όλη την ομάδα που είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, καθώς και το staff. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι. Είναι πολύ όμορφο να μην ξεχνάμε την ιστορία. Πρέπει να μιλάμε για την ιστορία μας, ώστε να υπάρχει και παρόν και μέλλον».

Για το με τι θα ήταν ευχαριστημένη μετά το τέλος του τουρνουά: «Θα είμαι ευχαριστημένη με το να έχει γεμίσει το γήπεδο, να το έχουν απολαύσει οι παίκτριες και οι ομάδες, να τους άρεσε η όλη προσπάθεια και να την έχουν εκτιμήσει. Είναι πολύ δύσκολο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μια ομάδα να “χτίζεται”, να θέλει EuroCup, να φέρνει ομάδες Ευρωλίγκας και να οργανώσει όλο αυτό. Φυσικά είναι σημαντικό και να έχουμε “τραβήξει” όμορφα την προσοχή των χορηγών που μας στηρίζουν. Να δουν κάτι όμορφο που τους αρέσει και να αρχίσει να μπαίνει στο λεξιλόγιό τους το μπάσκετ γυναικών. Να νιώθουν πως δεν έχει “ταβάνι” όλο αυτό».

Για τις υψηλές βλέψεις που έχει ο Αθηναϊκός σε όλες τις διοργανώσεις: «Υπάρχει όραμα και προφανώς θέλουμε όλοι να το πετύχουμε. Έχουμε βλέψεις, “διψάμε” για να το πετύχουμε, να το απολαύσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Δεν είναι μόνο το EuroCup στο οποίο θέλουμε να πάμε μακριά, είναι και οι εγχώριες διοργανώσεις στις οποίες πρέπει να ηγηθούμε. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να είμαστε ταπεινοί σε όλο αυτό, δε μου αρέσει να προτρέχω. Είναι μαραθώνιος, δεν είναι ένα σπριντ. Διάφορες προσκλήσεις μπορεί να έρθουν. Το σημαντικό είναι πως υπάρχει πολύ καλή χημεία και στο staff και στις παίκτριες και στους ανθρώπους που ηγούνται. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύνολο για να το απολαύσουμε. Με κόπο έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται στο EuroCup. Είναι ψηλά ο πήχης και κοιτάζουμε και πιο μακριά μελλοντικά. Έχουμε στόχο να παίξουμε στην Ευρωλίγκα στο άμεσο μέλλον, οπότε θέλουμε να “χτίζουμε” πράγματα με βάσεις. Ας είμαστε όλοι υγιείς και θα το απολαύσουμε στο μέγιστο. Θα είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Λάθη θα γίνουν, αλλά έτσι καταφέρνεις μεγάλα πράγματα, κάνοντας λάθη και ήττες».