Ντόντσιτς εσύ σουπερστάρ: Τα καλύτερα του «Luka Magic»στο Eurobasket (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς μάγεψε στο φετινό Eurobasket, όμως δεν μπόρεσε να οδηγήσει τη Σλοβενία πέρα από τους «8».

Ο 26χρονος Σλοβένος άσος τελείωσε στη διοργάνωση με τον απίστευτο αριθμό των 34,7 πόντων κατά μέσο όρο, ενώ στον προημιτελικό κόντρα στη Γερμανία έβαλε 39 πόντους, τους περισσότερους σε αυτή τη φάση κάθε Eurobasket.

Η FIBA μάζεψε τις καλύτερες στιγμές του και τις έβαλε σε ένα βίντεο διάρκειας 12 λεπτών. Δείτε όλα τα… μαγικά του Ντόντσιτς με εκπληκτικές ασίστ, καλάθια και μοναδικές εμπνεύσεις.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!